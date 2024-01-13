الوصل يجدد عقد مدربه ميلوش حتى 2026

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أعلن نادي الوصل، تجديد تعاقده مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين وحتى عام 2026.

وقال النادي إن الاتفاق تم بمباركة ودعم لا محدود من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل،وأن قرار التجديد جاء بعد تأكد مجلس إدارة نادي وشركة الوصل من ضرورة استمرار المدرب مع الفريق لاستكمال مشواره الناجح والمميز منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق، ولتحقيق الاستقرار الفني في الفريق.

وأعرب ميلوش عن سعادته بالقرار الذي يحقق الكثير من التوازن والانسجام الفني على مستوى الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني المساعد، وأشاد بالأجواء الإيجابية التي تعم الفريق ودعم الإدارة اللامحدود، ومساندة جماهير النادي الوفية طوال مباريات الموسم الحالي، وأكد أن هذا الأمر كان له أثر مهم للغاية في تحقيق النتائج المرجوة، والسعي نحو استكمال مشوار الفريق في مختلف المسابقات.

وتوجه ميلوش بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الوصل، وأعضاء مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، وجمهور النادي، على دعمهم ومساندتهم له ولجهازه الفني، واهتمامهم الدائم في مختلف التفاصيل الإدارية والفنية.

الجدير بالذكر، أن ميلوش تولى مهامه كمدرب للفريق الأول منذ بداية الموسم الحالي، وحقق نتائج إيجابية خلال مباريات الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، والذي يتصدر ترتيبه الوصل برصيد 30 نقطة، كما حقق سلسلة انتصارات متتالية ونتائج مميزة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونجح في التأهل بالوصول إلى الدور قبل النهائي.

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