«الأبيض» يختتم تحضيراته للخطوة الأولى في كأس آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يختتم منتخبنا الوطني تحضيراته في الدوحة اليوم، استعداداً لمواجهة منتخب هونغ كونغ، باستاد خليفة الدولي في السادسة والنصف من مساء غد، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس آسيا في قطر، ويركز الجهاز الفني على تطبيق خطته الفنية، والوقوف على حالة اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية لاختيار الأكثر جاهزية بتشكيلة المباراة.

وحرص المدرب البرتغالي باولو بينتو، على التعرف بشكل جيد على منتخب هونغ كونغ، من خلال مشاهدة عدد من مبارياته، خاصة في مبارياته الودية الثلاث الأخيرة التي فاز فيها على منتخب الصين 2 - 1، فيما خسر من منتخبي طاجيكستان والسعودية 1 - 2، و0 - 2، وتعد المباريات الثلاث مفتاح خطة بينتو التي سيواجه بها منافسه.

وعقد الجهاز الفني، اجتماعات مع اللاعبين بصورة فردية وفي مجموعات، وحدد واجبات اللاعبين الفردية والجماعية.

اختبار

وأعرب يوسف عبدالعزيز لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني السابق، عن تفاؤله بوصول «الأبيض» إلى الدور ربع النهائي في كأس آسيا، مشيراً إلى حالة التطور الكبيرة التي يعيشها المنتخب بقيادة بينتو، والذي نجح في تغيير وجه المنتخب من خلال الاستعانة بمجموعة مميزة من اللاعبين الشباب، محققاً الفوز في 6 مباريات ودية ورسمية. وبين يوسف عبدالعزيز، أن «الأبيض»، قادر على التأهل إلى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الثالثة.

والتي تضم هونغ كونغ وفلسطين وإيران، وتوقع أن يحسم منتخبنا إحدى بطاقات التأهل من خلال مواجهتي هونغ كونغ وفلسطين، قبل أن يلتقي إيران بطلة آسيا 3 مرات، في أصعب وأول اختبار حقيقي قوي، خاصة وأن منتخبنا لم يسبق أن حقق أي انتصار على المنتخب الإيراني، وسيكون بعدها ترتيب «الأبيض» في المجموعة، هو المعيار الحقيقي الذي يمكن من خلال توقع باقي مسار منتخبنا في البطولة.

صبر

وتمنى يوسف عبدالعزيز، أن يتمكن منتخبنا من الوصول إلى المباراة النهائية كما فعل عندما استضافت الدولة نسخة كأس آسيا للمرة الأولى عام 1996، وطالب بالصبر على المجموعة الحالية من لاعبي المنتخب، وعلى الجهاز الفني، وألا تكون نتائج «الأبيض» في كأس آسيا الحالية، وراء اتخاذ أي قرار بخصوص الجهاز الفني عقب نهاية البطولة.

وشدد على أن الهدف الأكبر هو وصول منتخبنا إلى نهائيات كأس العالم 2026، وإن كان هذا لا يمنع خوض البطولة الآسيوية برغبة قوية في تحقيق الانتصارات، والوصول إلى أبعد مدى من أدوارها. تجدر الإشارة إلى أن سجل منتخبنا الوطني في كأس آسيا يتضمن لعبه 44 مباراة في 10 نسخ سابقة، والفوز في 15 مباراة، والتعادل 11مرة، والخسارة في 18 مباراة.

وسجل لاعبو «الأبيض» في البطولة 41 هدفاً، ودخل مرماه 59 هدفاً، وكانت أفضل إنجازاته وصافة نسخة 1996، عندما خسر أمام منتخب السعودية بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي، كما سبق لبينتو مدرب المنتخب تدريب منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية خلال نسختي 2014 و2022 من كأس العالم.

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