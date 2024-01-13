خصيف ثاني أكبر الحراس العرب ومكسيم الأصغر

المصدر: الدوحة - وام

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يتصدر حارس مرمى منتخب البحرين سيد جعفر قائمة أكبر حراس المرمى سناً المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس آسيا.

ويأتي الحارس البحريني في الصدارة بعمر 38 عاماً، يليه كل من علي خصيف حارس المنتخب الوطني، وطه موسى حارس مرمى منتخب سوريا بـ 36 عاماً لكل لاعب، فيما يعد السوري مكسيم صراف الأقل عمراً بين الحراس العرب المشاركين في البطولة، إذ يبلغ 18 عاماً، يليه حارس المنتخب الوطني خالد توحيد «19 عاماً».

وفي المجموعة الأولى يبلغ عمر حراس المنتخب القطري سعيد الشيب «33 عاماً»، ومشعل برشم «25 عاماً»، وصلاح زكريا«24 عاماً»،ويضم منتخب لبنان كلاً من الحراس، مهدي خليل «32 عاماً»، ومصطفى مطر «28 عاماً»، وعلي السبع«29 عاماً».

وفي المجموعة الثانية، يضم منتخب سوريا، الحراس إبراهيم عالمة،«32 عاماً»، وطه موسى «36 عاماً»، ومكسيم صراف«18 عاماً»، وأحمد مدنية «34 عاماً».

وفي المجموعة الثالثة، يضم منتخب الإمارات، الحراس، خالد عيسى«34 عاماً»، وعلي خصيف «36 عاماً»، وخالد توحيد«19 عاماً»، ومنتخب فلسطين كلا من الحراس، عمرو قدورة «29 عاماً»، ورامي حمادة«29 عاماً»، ونعيم أبوعكر «28 عاماً».

وفي المجموعة الرابعة، يضم منتخب العراق الحراس، فهد طالب»29 عاماً»، وجلال حسن «32 عاماً»، وأحمد باسل«27 عاماً»،وبالمجموعة الخامسة يضم منتخب الأردن، الحراس، يزيد أبو ليلي «31 عاماً»، وعبدالله الفاخوري«23 عاماً»، وأحمد جعيدي «22 عاماً»، فيما يضم منتخب البحرين الحراس، عبدالكريم الفردان«31 عاماً».

وسيد جعفر «38 عاماً»، وإبراهيم لطف الله«31 عاماً». وفي المجموعة السادسة يضم منتخب السعودية الحراس، نواف العقيدي «23 عاماً»، وراغد نجار«27 عاماً»، وأحمد الكسار «32 عاماً»، ويضم منتخب عمان الحراس إبراهيم المخيني«26 عاماً»، وأحمد الرواحي «29 عاماً»، وفايز الرشيدي«35 عاماً».

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