نجوم أرسنال: دبي ساحرة ومثالية للتدريب والسياحة

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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حظي نجوم نادي أرسنال الإنجليزي باستقبال جماهيري حافل أثناء زيارتهم لمنطقة «جي بي آر» في دبي مارينا، مساء أمس، للمشاركة في الفعالية التي نظمتها شركة «تي سي إل» للإلكترونيات أحد شركاء الفريق، والتقى خلالها المشجعون وجهاً لوجه مع نجومهم المفضلين.

وشارك في الفعالية 5 لاعبين من النادي اللندني هم حارسا المرمى الإسباني دافيد ريا، والاستوني كارل هاين، والبرتغالي سيدريك سواريس، والأوكراني أوليكساندر زينشنكو والانجليزي ريس نيلسون. وأعرب اللاعبون عن إعجابهم بأجواء دبي التي وصفوها بالساحرة والمثالية لاحتضان استعداداتهم للمرحلة الثانية من الموسم.

وتوافر عوامل عديدة تساعدهم على إقامة معسكرهم في أفضل الظروف مثل عامل الطقس الدافئ، وحسن الضيافة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستمتاع بتجربة سياحية فريدة من نوعها في أفضل الوجهات في العالم وقال هاين: «أنا منبهر بما أشاهده من تطور في دبي، التي أعشق زيارتها والاستمتاع بأجوائها الرائعة».

وأكد نيلسون أن دبي واحدة من أفضل المدن التي زارها في حياته، لما توفره من هدوء لزوارها ورفاهية الخدمات ومعالمها الشهيرة مثل برج خليفة وطقسها الدافئ في فصل الشتاء.

تجارب

واستعرض اللاعبون تجاربهم الملهمة مع نادي أرسنال وكيفية وصولهم إلى القمة ومعانقة الشهرة والنجومية، مؤكدين أن كرة القدم المحترفة تحتاج إلى تقديم العديد من التضحيات وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الطموحات والأحلام.

ووصل أرسنال الثلاثاء الماضي إلى دبي لإقامة معسكره التدريبي الشتوي لمدة أسبوع على ملعب مجمع ند الشبا الرياضي، استعداداً لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 20 الجاري.

وجمعت الفعالية بين الأنشطة الترفيهية والهدايا الرائعة، حيث استمتع الحضور بتجارب تفاعلية لا تنسى مع فريق أرسنال، والحصول على جوائز، إضافة إلى فرصة اقتناء منتجات «تي سي إل».

وقالت ساني يانغ، المدير العام لشركة «تي سي إل» TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: بصفتنا شريك الإلكترونيات الاستهلاكية الإقليمي الرسمي لنادي أرسنال، يسعدنا جمع عشاق كرة القدم وعملائنا الأوفياء معاً في الحدث التفاعلي الاستثنائي، حيث تشكل هذه الفعالية فرصة استثنائية للمعجبين للقاء نجومهم المفضلين خارج الملعب.

وأضافت: يمتد التزامنا بإلهام الجمهور إلى ما هو أبعد من توفير التكنولوجيا العصرية إلى صنع ذكريات لا تنسى للمشجعين ستبقى محفورة في قلوبهم، ونتطلع للاحتفاء بحبنا المشترك لكرة القدم مع الجميع. وإضافة إلى التفاعل مع لاعبي فريق أرسنال لكرة القدم، أكدت «تي سي إل» التزامها بالابتكار، وخاصة الارتقاء بتجربة مشاهدة المباريات.

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