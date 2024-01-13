محمد الحمادي: المشاركة مع «الأبيض» طموحي الكبير

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد محمد راشد الحمادي لاعب البطائح أن طموحاته كبيرة بالموسم الحالي سواء على مستوى الفريق أو على المستوى الشخصي المتمثل في المشاركة مع منتخبنا الوطني الأول مستقبلاً، وهو أكبر طموحاته، وخاصة بعد التدرج في السنوات الماضية مع منتخبات المراحل السنية وصولاً إلى المنتخب الأولمبي.

مشيراً إلى أن ارتداء قميص «الأبيض» وتمثيل الدولة شرف لا يضاهيه شرف ويتطلب جهوداً مضاعفة لتحقيق الهدف المنشود. وأكد الحمادي لـ «البيان» أنه ما زال في بداية المشوار ويتمنى أن يشارك في تحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 مع المجموعة الحالية في تشكيلة المنتخب التي تخوض حالياً مهمة قارية في كأس أمم آسيا في الدوحة.

وأشار إلى أن هناك العديد من لاعبي الخبرة الذين يوجهون له النصيحة ويستفيد من تجاربهم الغنية في الملاعب أبرزهم أحمد خليل الحائز على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2015 والذي استفاد منه كثيراً،ويعتبره أكثر من زميل في الفريق إلى جانب اللاعب الدولي السابق محمد أحمد الذي لا يتوانى عن تقديم النصيحة لأي لاعب بالفريق.

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