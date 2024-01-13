العروبة ضيف الحمرية.. والظفرة في اختبار غلف اف سي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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وسط أجواء مشحونة بموجة الانسحاب بعد الضجة التي أحدثها ناديا الجزيرة الحمراء والرمس بسحب فرقهما من مصاف أندية دوري الأولى لكرة القدم «الهواة» عقب نهاية مرحلة الذهاب، تنطلق اليوم مواجهات الجولة 16 من الدوري بإقامة المباريات الثماني اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً، ويحل العروبة «بطل الشتاء» والمتصدر برصيد 36 نقطة ضيفاً على الحمرية الثالث عشر برصيد 15 نقطة والذي تلقى هزيمتين متتاليتين أمام يونايتد والتعاون.

ويواجه الظفرة صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة ضيفه غلف اف سي الثاني عشر برصيد 17 نقطة ويسعى الظفرة إلى الفوز والوصول إلى النقطة 31 فيما يحاول غلف أف سي العودة من ملعب فارس الظفرة بالعلامة الكاملة بعد الأداء الجيد للفريق في الجولات الماضية.

ويلتقي دبا الحصن الثالث برصيد 28 نقطة مع مضيفه يونايتد الثامن بـ 21 نقطة، ويسعى يونايتد إلى مواصلة المفاجآت بعد تحقيقه الفوز على دبا الفجيرة والتعادل مع الظفرة.

ويستقبل العربي الرابع بـ 26 نقطة ضيفه التعاون الذي فاز على الحمرية ووصل برصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، ويشهد الملعب الأنيق بالفجيرة لقاء الديربي الذي يجمع الفجيرة الجريح والخاسر أمام الرمس في المباراة السابقة بجاره دبا الفجيرة الذي استعاد نغمة الانتصارات مع قدوم المدرب الوطني عيد باروت بعد تحقيق الفريق للفوز على مصفوت ويملك «النواخذة» 22 نقطة في المركز السادس، والفجيرة عاشراً برصيد 19 نقطة.

يلاقي مسافي ضيفه سيتي بشعار التعويض،وخسر سيتي أمام دبا الحصن في الوقت بدل الضائع بنتيجة 1 - 2، ومسافي أمام الذيد 1 - 3. في اللقاء السابع يسعى الجزيرة الحمراء التاسع برصيد 20 نقطة إلى استعادة نغمة الانتصارات وذلك عندما يستقبل ضيفه غلف يونايتد الرابع عشر برصيد 14 نقطة، ويسعى مصفوت الخامس عشر برصيد 9 نقاط إلى إخماد صحوة الذيد السابع برصيد 21 نقطة.

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