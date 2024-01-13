عصام عبدالله: العين قادر على الذهاب بعيداً في «أبطال آسيا»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تبدو الفرصة مواتية لفريق العين للصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، وعبور ناساف الاوزبكي في ثمن النهائي قياساً على المقومات والخبرة التي يمتلكها الفريق مقارنة مع منافسه، خصوصاً وأن كفته ظلت هي الراجحة على الأندية الأوزبكية في تاريخ مواجهاتهما.

وتفيد متابعات «البيان» أن النادي بدأ منذ وقت مبكر تحركاته لتدعيم صفوف الفريق بأكثر من لاعب، خصوصاً في خط الدفاع قبل الدخول في المعترك الآسيوي، وينتظر أن يتم التعاقد مع لاعب أو اثنين خلال الأيام المقبلة.

واعتبر عصام عبدالله، إداري العين السابق والمحلل الفني ، أن مباراة العين مع ناساف الأوزبكي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، المقررة في 14 فبراير المقبل، تتيح للعين مساحة زمنية كافية للإعداد لها على أفضل نسق.

كما لا يوجد ضغط مباريات خلال هذه الفترة، وقال: العين قادر على الذهاب بعيداً في «أبطال آسيا» بشرط أن يتعامل مع كل مباراة على حدة، وهو يعرف كيف يتعامل مع نظام الذهاب والإياب، ودائماً يكون دور المجموعات أصعب من الذهاب والإياب.

وعن احتياجات العين قبل الدخول في المعترك الآسيوي، قال: يحتاج الفريق أولاً إلى مدافع بقيمة التونسي السابق ياسين مرياح، يعرف كيف يقود زملاءه في خط الدفاع، وهذا لا يقلل من قيمة الثنائي كوامي، وخالد الهاشمي، لكن من المهم وجود قائد معهما في الخط الخلفي، ويمكن التنسيق بين الإدارة والمدير الفني الأرجنتيني كريسبو لاختيار من يلعب إلى جوار المدافع الجديد من بين قلبي الدفاع.

وأضاف: بالنسبة لخط الوسط، فإن الموجودين متميزون بقيادة الكوري بارك، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وبرمان، وخالد البلوشي، إضافة إلى رحيمي وكاكو، وجميع اللاعبين الذين يشغلون هذا المركز، وأرى أن اللاعبين لديهم الخبرة ،ويعرفون أن العين ابتعد عن المشاركة الآسيوية خلال الفترة السابقة بسبب ظروفه ، وهو اسم كبير في آسيا، وكفته راجحة في تاريخ مواجهاته مع الأندية الأوزبكية

وتابع : الفترة الزمنية المتبقية قبل مباراة ناساف جيدة للعين لإراحة اللاعبين، إضافة إلى وجود فترة الانتقالات الشتوية إذا أراد الفريق تدعيم صفوفه، خصوصاً وأن المباراة مع الفريق الأوزبكي يفترض ألا تكون صعبة قياساً على خبرة العين ووجوده بين فرق المقدمة في القارة الآسيوية ، وغير ذلك من المقومات التي يمتلكها وتجعله قادراً على تجاوز الفريق الأوزبكي.

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