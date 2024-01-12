23 لاعباً في معسكر المنتخب الأولمبي في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختار دينيس سيلفا، مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، 23 لاعباً لدخول معسكر الإعداد في دبي، الذي يبدأ غداً ويستمر حتى 27 الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر، المقررة من 15 أبريل وحتى 3 مايو المقبلين،

وتضم القائمة راكان وليد، حمد المقبالي، سعيد المقدمي، وليد المحرزي، خميس المنصوري، مبارك سعيد، محمد المازمي، منصور الشامسي، مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، عمر البلوشي، أحمد محمود، محمد الوافي، سلطان البدواوي، حازم محمد، علي عبدالعزيز، ياسر حسن، محمد إبراهيم، فهد بدر، أحمد فوزي، عبدالله أحمد، عبدالله الرئيسي، وعيسى خلفان.

ويتخلل المعسكر مشاركة «الأولمبي» في دورة ودية في دبي، بمشاركة منتخبات مصر، والسعودية، وقطر، والعراق.

ويلعب منتخبنا بالمجموعة الثانية في البطولة الآسيوية، إلى جانب منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، بينما تضم المجموعة الأولى قطر، وأستراليا، والأردن، وإندونيسيا، والمجموعة الثالثة السعودية، والعراق، وتايلاند، وطاجيكستان، والمجموعة الرابعة أوزبكستان، وفيتنام، والكويت، وماليزيا.

من ناحية أخرى اختار سليم عبدالرحمن، مدرب منتخب الشباب، 21 لاعباً لدخول معسكر الفجيرة غداً، الذي يستمر حتى 24 الجاري، وتضم القائمة علي الصفار، عامر الفارسي، حمد المنهالي، يوسف المرزوقي، سعيد عامر، حمدان باسويدان، محمد البناي، سهيل البلوشي، أحمد العبيدلي، فهد جاسم، راشد المزروعي، سيف الكعبي، سيف الفارسي، عبدالله بن عقيل، محمد الزعابي، نهيان الهلالي، سيف بن خائف، محمد المنصوري، عبيد سالم، عيد الحمادي، وعيسى عبدالله.

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