رئيس اتحاد التايكواندو: جائزة الإبداع الرياضي تعزز ريادتنا العالمية في دعم المواهب والأبطال

المصدر: وام

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أكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، أن دولة الإمارات بنهج قيادتها الرشيدة في دعم ورعاية المبدعين، وتكريم المتميزين من الرياضيين، تعزز ريادتها العالمية، وتواصل مبادراتها النوعية التي تبهر العالم، من خلال جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وتوجه الزيودي، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على هذا التقدير الرفيع للرياضيين، ورعايتهم وتحفيزهم لبلوغ المراكز الأولى، وتخصيص جائزة لهم بأرقى المعايير التي ساهمت في زيادة الشغف والاهتمام بتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى دور الجائزة في تحفيز الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامج مستقبلية لاستشراف المستقبل.

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، البطل الإماراتي أحمد خالد العبدولي لاعب منتخب الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، على فوزه بالمركز الثاني ضمن فئة رياضي ناشئ إماراتي بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023.

وقال: بفضل الدعم المتواصل من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، ورعايته المستمرة لبرامجنا، نحقق الطموحات الوطنية في رفع علم الإمارات في المحافل العالمية، وحريصون على إرساء الاستراتيجيات التطويرية التي تقودنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في الوصول إلى المراكز الأولى، ورفع علم دولتنا الغالية في منصات التتويج الدولية.

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