«التعاون» و«طبيب» حالة استثنائية في «الهواة»

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل

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يمثل بدر طبيب، مدرب فريق التعاون حالة خاصة واستثنائية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، كونه المدرب الوحيد الذي بقي في منصبه خلال موسمين متتاليين، فيما غادر 16 مدرباً بنهاية الموسم الماضي و12 مدرباً منذ بداية الموسم الحالي وحتى الآن.

وإلى جانب بدر طبيب احتفظ المغربي إبراهيم بوفود بمنصبه مدرباً لمسافي غير أن بوفود تسلم مهمة تدريب مسافي منتصف الموسم الماضي والمفارقة أنه كان مساعداً لبدر طبيب في التعاون قبل أن يرحل لتدريب مسافي.

تجديد

وكان التعاون تعاقد مع «طبيب» ليقود الفريق لموسم واحد قبل أن تقرر الإدارة تجديد الثقة به لعام آخر بعد النجاحات التي حققها والبصمة الفنية التي وضعها مع الفريق.

ووصف بدر طبيب استمراره لعامين توالياً في قيادة التعاون بأنه حدث غير مألوف في دوري «الهواة» وقال: جرت العادة أن يتم التعاقد مع مدرب جديد بعد نهاية كل موسم لكن إدارة التعاون تقدر قيمة الاستقرار وأهميته كما أنها مقتنعة بعمل الجهاز الفني والذي يتوافق مع توجهاتها وخططها وقال: تطور كبير في الفريق وعمل جيد، يعود لكل أعضاء الجهاز الفني وللإدارة واللاعبين فنحن أسرة واحدة وكلنا نعمل من أجل هدف واحد وإدارة التعاون هي الوحيدة التي أبقت على المدرب لموسمين متتاليين في دوري الأولى، وفي دوري المحترفين هناك إدارتا كلباء والشارقة اللتان أبقتا على فرهاد مجيدي وكوزمين.

وأضاف: فضلت الاستقرار والاستمرار مع التعاون رغم أني تلقيت عروضاً من أندية أخرى.

ووصف طبيب الإقالات والتغييرات المستمرة في الأجهزة الفنية بأنها ظاهرة غير صحية.

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