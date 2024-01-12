عبد الله سالم: «دولية الوحدة» ملتقى للأشقاء وفرصة للاستعداد الجيد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد عبد الله سالم المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن الاستعدادات لاستضافة بطولة الوحدة الودية الدولية التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، تمضي على قدم وساق، مشيراً إلى أن البطولة تعد ملتقى للأشقاء العرب، وفرصة للاستعداد بشكل جيد، والاحتكاك مع فرق قوية خلال فترة التوقف الحالية.

ترحيب

وتقام البطولة بمشاركة 4 أندية، هي الوحدة الإماراتي والزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، إذ يلعب الوحدة مع الزمالك، والاتفاق مع أم صلال، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية يوم 24 يناير الجاري، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع، وتبدأ الفرق في الوصول إلى العاصمة أبوظبي، اعتباراً من يوم 18 الجاري.

وقال عبد الله سالم: «نرحب بالأشقاء في العاصمة أبوظبي، للمشاركة في البطولة الودية الدولية، حيث اعتاد الوحدة على تنظيم مثل هذه البطولات، التي تضم أندية قوية وعريقة على مستوى الوطن العربي، وهي فرصة لتوطيد العلاقات مع الأندية في مصر والسعودية وقطر، وبلا شك، مشاركة أندية لها ثقل واسم كبير في المنطقة، يزيد من قوتها، ويحقق استفادة فنية كبيرة من البطولة لكل الفرق المشاركة، وتضم عناصر على أعلى مستوى، وستشهد مواجهات قوية من الناحية الفنية، وشاهدنا قبل أيام تحقيق فريق أم صلال للقب كأس دوري نجوم قطر».

توقع

وأضاف: «نتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً، لا سيما أن البطولة تشهد مشاركة أندية جماهيرية، وهناك إقبال على تذاكر البطولة، وندعو جمهور العنابي إلى الوجود ومؤازرة الفريق في البطولة، خاصة أنها ستعود بالفائدة الفنية على الفريق خلال استعداداته لاستئناف الدوري».

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