«الأبيض» يكثف استعداداته لمواجهة هونغ كونغ بعد غد

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

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يكثف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته، بمعنويات عالية للقاء هونغ كونغ بعد غد ببداية مشواره في كأس آسيا باستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن المجموعة الثالثة، بحصص تدريبية يومية، يركز خلالها الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي باولو بينتو على تطبيق خطته الفنية لضربة البداية.

وتنطلق، اليوم، باستاد لوسيل منافسات النسخة الـ 18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، في الدوحة، بمشاركة 24 منتخباً، من بينها 10 منتخبات عربية، ويلتقي في الثامنة مساء ، بتوقيت الإمارات منتخبا قطر حامل اللقب، ولبنان، بالمجموعة الأولى، في المباراة الافتتاحية للبطولة ويديرها الحكم الدولي الإيراني علي رضا فغاني. وتشهد المباراة الظهور الأول لنظام التسلل شبه الآلي، الذي سيتم تطبيقه في هذه النسخة من البطولة.

من ناحية أخرى يستعد نجم منتخبنا الوطني علي مبخوت لدخول تحدي تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خلال البطولة أبرزها فك ارتباطه في عدد الأهداف المسجلة بالبطولة مع كل من القطري المعز علي، والياباني ناوهيرو تاكاهارا برصيد (9 أهداف) لكل منهما، للاقتراب من الكوري الجنوبي لي دونج، 10 أهداف، والإيراني علي دائي صاحب الرصيد الأكبر من الأهداف في البطولة (14 هدفاً).

وأوضح علي صالح لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوصل، اكتمال استعدادات «الأبيض» لخوض مباراة هونغ كونغ، مؤكداً احترامه للمنافس، مبيناً أن كل منتخبات المجموعة تسعى للتأهل إلى المرحلة المقبلة وأشار إلى أن «الأبيض» حظي بإعداد جيد من خلال معسكر أبوظبي الذي تخلله تجربتان وديتان أمام كل من قيرقيزستان وعمان، ووجد معظم اللاعبين الفرصة للمشاركة، وقال: الجميع على أهبة الاستعداد ورهن إشارة الجهاز الفني في أي وقت.

الأهم

وقال عبدالله إدريس لاعب الجزيرة ومنتخبنا، إن المباراة الأولى هي الأهم في مرحلة المجموعات، لأن تحقيق نتيجة إيجابية فيها يزيد ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويرفع الروح المعنوية لعناصر المنتخب، متمنياً أن يوفق مع بقية زملائه في تحقيق نتيجة تعزز فرص «الأبيض» في التأهل إلى الدور المقبل.

وقال: كل تركيزنا منصب على مواجهة هونغ كونغ، وتحضيراتنا سارت بشكل جيد، والتدريبات تواصلت بالدوحة وسط روح معنوية عالية، وتنافس كبير بين اللاعبين من أجل التواجد في التشكيلة الأساسية.

على الجانب الآخر خضع لاعبو منتخبنا الوطني، لجلسة التصوير التقليدية للاستعانة بتلك اللقطات قبل وخلال مباريات كأس آسيا.

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