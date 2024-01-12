كأس آسيا.. عربيان وسط 22 مدرباً أجنبياً

المصدر: دبي - علي شدهان

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أبقى المغربي حسين عموتة، والتونسي مكرم دبوب، على حصة، ولو ضئيلة جداً، للمدرب العربي في مساحة «كابينة» مدربي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بنسختها الـ 18، والتي تنطلق اليوم في قطر بمشاركة 24 منتخباً، يقودها 22 مدرباً أجنبياً يقف وسطهم مدربان عربيان اثنان فقط، و6 من المدربين الـ 24، قد مروا في ملاعب الإمارات، لعباً وتدريباً.

ويقود المغربي حسين عموتة «54 عاماً»، المنتخب الأردني، فيما يتولى التونسي مكرم دبوب «51 عاماً»، الإدارة الفنية للمنتخب الفلسطيني في كأس آسيا في قطر، ما يجعل الأنظار تتجه نحوهما بقوة كونهما المدربين العربيين الوحيدين المطلوب منهما إثبات كفاءة العقلية التدريبية العربية أمام 22 مدرسة فنية من مختلف أرجاء العالم يتولون الإشراف الفني على 22 منتخباً آسيوياً.

6 مدربين

ويبدو مهماً الإشارة إلى أن 6 من المدربين الـ 24 الذين يتولون الإدارة الفنية للمنتخبات الآسيوية المشاركة في النسخة الـ 18 من البطولة القارية في قطر، قد مروا في ملاعب الإمارات، لعباً أو تدريباً، أولهم المغربي حسين عموتة، مدرب المنتخب الأردني حالياً، والذي لعب لفريق الشارقة في 2001-2003، والسلوفيني كاتانيتش، مدرب المنتخب الأوزبكي حالياً، والذي عمل مدرباً لمنتخب الإمارات في 2011، والكرواتي برانكو، مدرب المنتخب العُماني حالياً، والذي قاد فريق الوحدة في 2012-2013، والأرجنتيني كوبر، مدرب المنتخب السوري حالياً، والذي قاد فريق الوصل في 2013-2014، والأرجنتيني بيتزي، مدرب المنتخب البحريني حالياً، والذي درب فريق الوصل في 2022-2023، وآخرهم البرتغالي بينتو، مدرب منتخب الإمارات منذ 2023.

24 مدرباً

وتضم قائمة المدربين الـ 24 الذين يقودون المنتخبات المشاركة في النسخة 18 من كأس آسيا في قطر، البرتغالي بينتو مدرب منتخب الإمارات، والمغربي حسين عموته «الأردن»، والتونسي مكرم دبوب «فلسطين»، والإيطالي مانشيني «السعودية»، والأرجنتيني هيكتور كوبر «سوريا»، والأرجنتيني خوان بيتزي «البحرين»، والإسباني ماركيز «قطر»، والإسباني كاساس «العراق»، والكرواتي بيتر شتيجرت «طاجيكستان»، والكرواتي ايغور شتيماك «الهند»، والكرواتي برانكو إيفانكوفيتش «عُمان»، والفرنسي تروسيه «فيتنام»، والأسترالي غراهام ارنولد «استراليا»، والألماني كلينسمان «كوريا الجنوبية»، والكوري الجنوبي شن تاي يونغ «إندونيسيا»، والكوري الجنوبي كيم بان كيون «ماليزيا»، والياباني ماساتادا إيشي «تايلاند»، والياباني هاجيمي موريياسو «اليابان»، والنرويجي يورن اندرسن «هونغ كونغ»، والإيراني امير قلعة نوبي «إيران»، والسلوفيني كاتانيتش «أوزبكستان»، والصربي الكسندر يانكوفيتش «الصين»، والسلوفاكي تاركوفيتش قيرغيزستان، والمونتنيجري رادولوفيتش «لبنان».

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