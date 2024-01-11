مجلس دبي الرياضي شريك الألعاب الحكومية للدورة الخامسة على التوالي

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجلس دبي الرياضي للنسخة الخامسة من الحدث الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، والذي يقام، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024.

وقال سعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي " نفخر بأن نواصل الشراكة الاستراتيجية مع هذه المبادرة الرياضية والمجتمعية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي يحرص على المشاركة فيها وتطويرها دورة بعد أخرى، كما نفخر أن مجلس دبي الرياضي ارتبط بهذا الحدث منذ النسخة الأولى، وتواصلت هذه الشراكة مع كل دورة حيث يحقق الحدث النجاح المستمر والنمو المتواصل واستقطاب فرق جديدة وذات مستويات تنافسية عالية من مختلف الدول إلى جانب الفرق التي تمثل المؤسسات والشركات الوطنية بمختلف مجالاتها التي تشارك وتنافس وتتألق في المنافسات".

وأضاف " ستكون نسخة العام الجاري من الحدث مميزة على مستوى تنوع الفئات المشاركة وكذلك على مستوى قوة التنافس، وتستعد الفرق منذ شهور لهذه المنافسات من أجل تمثيل مؤسساتهم، حيث يمثل الفوز بالمنافسات حافزاً كبيراً للجميع لتتويج مجهوداتهم والاستفادة الأمثل من هذا الحدث، ونحن نعتبر أن جميع المشاركين فائزون من خلال نيل شرف المشاركة والتواجد بين أقرانهم من الفرق التي تمثل الشركات والقطاعات المختلفة من داخل وخارج الدولة".

من جانبه قال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية " يسرنا التعاون المستمر مع مجلس دبي الرياضي وللعام الخامس على التوالي للألعاب الحكومية، حيث نهدف من خلالها إلى إبراز أهمية الرياضة في تحقيق الأثر الإيجابي المهم على الصحة النفسية والبدنية والذهنية للأفراد من مختلف الفئات العمرية، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والمدن عبر المنافسات الرياضية. ويجسد هذا التعاون المستمر الدور الفعّال لمجلس دبي الرياضي في تعزيز الأنشطة الرياضية، والمساهمة في خلق بيئة إيجابية وصحية في إمارة دبي".

وستشهد دورة العام 2024 من الألعاب الحكومية - والتي تأتي بشراكة رئيسية من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، وشركة داماك - انضمام فئة صغار السن التي أُعلن عنها العام الماضي، بهدف تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبني قيم التفكير الاستراتيجي وروح الفريق الواحد بالقوة الذهنية والبدنية، وخوض تجربة غنية تحفزهم على تطوير شخصيتهم.

يذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 4,500 مشارك في فئات تحدي الحكومة وتحدي المجتمع وتحدي المدن.

ويمكن التعرف على مستجدات "الألعاب الحكومية" عبر الموقع الإلكتروني www.govgames.ae، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على إنستغرام وتيك توك ومنصة إكس (تويتر) وفيسبوك @GovGames.



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