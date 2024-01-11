المصدر: دبي- عدنان الغربي

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كثف الدولي الهولندي يوريان تيمبر نجم أرسنال تدريبات عملية إعادة تأهيله من إصابة الرباط الصليبي خلال تواجده مع فريقه في المعسكر الشتوي المقام حاليا بدبي.

وانتقل تيمبر (22 عاماً) لآرسنال قادماً من أياكس أمستردام الهولندي الصيف الماضي، لكنه اضطر للخروج من ملعب (الإمارات) في ظهوره الأول مع الفريق، خلال فوز النادي اللندني 2-1 على ضيفه نوتينغهام فورست، في الجولة الافتتاحية، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

و استمر غياب تيمبر عن الملاعب لفترة طويلة بعد خضوعه لعملية جراحية في أغسطس الماضي.

بعد غياب طويل..



دبي تجهز نجم أرسنال تيمبر للعودة إلى الملاعب#البيان_الرياضيhttps://t.co/05QYcJ6hJZ pic.twitter.com/YoShuFzDpG — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 11, 2024

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