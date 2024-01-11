المصدر: البيان

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عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية اجتماعها اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وبحضور عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، عضو اللجنة ومدير البطولة، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، وعبدالرزاق الكعبي مدير إدارة المسابقات في الاتحاد.

وبدأ جدول أعمال الاجتماع بعرض المستجدات المتعلقة بالملعب الرسمي لمباريات البطولة في حي دبي للتصميم، ومناقشة الأمور الخاصة بحقوق الرعاية والرعاة الوطنيين، كما اطلعت على الخطة الإعلامية للمونديال وموعد انطلاقها والبنود التي سيتم تنفيذها قبل وخلال منافسات المونديال.

واستعرضت اللجنة المنظمة العليا الخطط الترويجية المزمع اطلاقها مع بدء العد التنازلي لافتتاح البطولة، بالإضافة لكافة الأمور التسويقية المتعلقة بها، وكذلك الفعاليات الرسمية المقرر اقامتها في افتتاح وختام منافسات المونديال العالمي للشاطئية.

اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية تعقد اجتماعها في مقر مجلس دبي الرياضي#البيان_الرياضيhttps://t.co/34MGCcAeHp pic.twitter.com/yJkxPhsVq2 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 11, 2024

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