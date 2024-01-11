أرسنال يبدأ معسكره الشتوي في دبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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بدأ نادي أرسنال الإنجليزي، معسكره التدريبي الشتوي في دبي، والذي يستمر حتى 16 الجاري، وأجرى الفريق أول حصصه التدريبية على ملعب مجمع ند الشبا الرياضي، الذي يعد مكاناً مفضلاً للأندية الإنجليزية والرياضيين بشكل عام لإقامة تحضيراتهم.

وشارك جميع نجوم أرسنال في التدريب تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا باستثناء الثنائي المصري محمد النني، والياباني تاكيهيرو تومياسو لارتباطهما مع منتخبي بلادهما في بطولتي كأسي أمم أفريقيا وآسيا في كوت ديفوار وقطر.

ويعول «المدفعجية» على الجو الرائع لتكثيف تدريباته من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 20 الجاري للدفاع عن حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الرابع بـ40 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطتين فقط عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني.

ويحرص أرسنال على السفر بانتظام إلى دبي خلال السنوات الماضية وخلال فصل الشتاء البارد في بريطانيا تحديداً؛ بحثاً عن ظروف التدريب في الطقس الدافئ.

ونشر النادي الإنجليزي مجموعة من الصور لمرانه الأول في ند الشبا عبر حسابه على منصة «إكس» تحت عنوان التدريب في الطقس الدافئ في دبي، وسيشارك الفريق خلال هذه الفترة في العديد من الأنشطة مع الشركاء، خصوصاً طيران الإمارات التي ترعى «المدفعجية» منذ 2004.

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