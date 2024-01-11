مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي يستعرض آفاق المرحلة المقبلة

المصدر: دبي- البيان

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رفع مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرؤية سموه الحكيمة التي حققت الإنجازات وأطلقت المبادرات العديدة لخدمة الإنسانية والتي انطلقت منها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وكذلك تفضل سموه بدعم الجائزة وحضور حفل التكريم، ولقاء الفائزين في عدد من دوراتها، ومنها لقاء سموه الفائزين في الدورة الثانية عشرة للجائزة.

كما رفع مجلس الأمناء أسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، على دعمه المتواصل وتوجيهاته التي وضعت الجائزة في الصدارة عالمياً وتحقيق أهدافها لتطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على قيادة العمل والتوجيهات السديدة التي مكّنت الجائزة لأن تصبح أهم وأكبر جائزة رياضية، وأن تقود جهود تطوير الرياضة وتمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لتفضل سموه بتكريم الفائزين في الدورة الثانية عشرة للجائزة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة برئاسة معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بحضور خالد علي بن زايد نائب رئيس المجلس، والأعضاء: د. حسن مصطفى، ومصطفى براف، وعايشه غراد، وأحمد مساعد العصيمي، ود. خليفة الشعالي، ومنى بو سمرة، وموزة المري أمين عام الجائزة، وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

وقال معالي مطر الطاير: «انطلقت الجائزة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المبدع الأول في جميع المجالات، كما تشرفت الجائزة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاحتفالات التكريم ولقاء الفائزين بها والإشادة بإنجازاتهم ودعم عمل الجائزة لتحقيق أهدافها الكبيرة على المستوى الرياضي وعلى مستوى تمكين الشعوب من خلال الرياضة».

وأضاف: «تشرفنا جميعاً في مجلس أمناء الجائزة بالعمل لترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الجائزة، من خلال اختيار المبدعين الرياضيين في كل مكان وتقديرهم حسب إنجازاتهم، وكذلك إطلاق المبادرات المختلفة والتعاون مع مختلف الجهات الدولية، وسنواصل العمل كمجلس أمناء يضم كفاءات إماراتية وشخصيات عربية ذات مناصب دولية مهمة، حيث نعمل معاً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الكبرى للجائزة».

رعاية وشراكات وطنية للجائزة

وثمّن معالي رئيس مجلس الأمناء، دور الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الراعية والشريكة للجائزة التي تحرص على دعم جهود الجائزة في تحقيق أهدافها الرياضية والإنسانية الكبيرة، وتوجه بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الجائزة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لتفضل سموهما بلقاء رعاة وشركاء الجائزة والإشادة بدورهم الوطني، وهم: الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول إقليمي للشؤون الدولية في طيران الإمارات، ومعالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «نخيل»، ونعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «نخيل»، ومحمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي في دي بي ورلد، ويوسف أحمد آل رضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات.

وقال معاليه: «إن الجائزة تعد مبادرة رائدة من دولة الإمارات إلى الوطن العربي والعالم، والعديد من المؤسسات الوطنية حرصت على الارتباط بعلاقات رعاية وشراكة مع الجائزة لدعم جهود الجائزة والمساهمة في تعزيز مكانتها كأكبر جائزة رياضية دولية، وتحقيق أهدافها ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فلهم منا كل التقدير وسنواصل العمل معهم لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة».

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير اللجان: الفنية والتحكيم والاتصال والتسويق، والتقارير الخاصة بعملية الترشح والتحكيم في الدورة الثانية عشرة للجائزة، وكذلك استعراض آفاق العمل للمرحلة المقبلة للجائزة ومحور التنافس الذي يحقق دور الجائزة كإحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في فئة تمكين المجتمعات

وكذلك دورها في تحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي والارتقاء بنتائجه إلى مستوى الإبداع ووضع الرياضيين العرب في مراكز دولية متقدمة وارتقاء منصات التكريم العالمية.

وحرص معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة على لقاء منتسبي الجائزة وأعضاء فريق عمل الحفل الختامي للدورة الثانية عشرة، حيث أشاد بجهودهم وشكرهم على مساهمتهم في إنجاح العمل طوال مراحل الدورة وعلى تنظيم حفل مميز يليق بالجائزة ومكانتها الدولية المرموقة.

رفع مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أسمى آيات الشكر والعرفان الى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي(رعاه الله)، لرؤية سموه الحكيمة التي حققت الإنجازات pic.twitter.com/rwrnED0k6B — MBR Awards (@MBRaward) January 11, 2024

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