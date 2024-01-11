الإمارات وكوريا الجنوبية.. افتتاحية لا تنسى في 1996

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الآسيوي ، مواجهة منتخبنا الوطني ومنتخب كوريا الجنوبية في نسخة كأس آسيا 1996، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن أفضل 5 مباريات افتتاحية لا تنسى في تاريخ البطولة، مشيراً إلى أن النسخة نفسها ، دشنت حقبة جديدة للبطولة، بعدما ارتفع عدد المنتخبات إلى 12 فريقاً للمرة الأولى. وحضر أكثر من 35 ألف مشجع في مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، لمشاهدة المباراة.

افتتح منتخب كوريا الجنوبية التسجيل خلال الدقائق العشر الأولى عندما تابع المهاجم هوانغ سون - هونغ كرة بينية وأرسلها إلى الزاوية السفلية في مرمى الحارس محسن مصبح.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، نجح خميس سعد في تسجيل هدف التعادل للأبيض.

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