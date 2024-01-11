خصيف: جاهزون لنتائج إيجابية في كأس آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اكتملت الاستعدادات من أجل إقامة كأس آسيا في قطر، التي تستضيف البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، وذلك مع اكتمال وصول جميع المنتخبات الـ24 المشاركة، وبدأ مستوى الإثارة والترقب يتصاعد بانتظار انطلاق مباريات النسخة 18 من البطولة، وذلك عبر المباراة الافتتاحية التي تجمع بين منتخبي لبنان وقطر المضيف وحامل اللقب غداً، على ملعب استاد لوسيل، الذي سيكون أحد الملاعب التسعة التي تقام على أرضها 51 مباراة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

وأعرب علي خصيف حارس منتخبنا الوطني عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية في البطولة قبل قص شريط افتتاح مشوار «الأبيض» بلقاء منتخب هونغ كونغ الأحد المقبل، في الوقت الذي يواصل فيه «الأبيض»، تدريباته في الدوحة بعدما افتتح آخر تحضيراته للبطولة بتدريب خفيف أمس، عقب وصول بعثة منتخبنا مساء الاثنين الماضي، إلى الدوحة للمشاركة في كأس آسيا، وضمت بعثة «الأبيض» 26 لاعباً.

واللاعبون هم خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، علي مبخوت وكايو كانيدو.

تأكيد

وأكد علي خصيف، أن منتخبنا وصل إلى الدوحة، بفريق مزيج يجمع بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب، وشدد على جاهزية «الأبيض» لخوض منافسات البطولة الآسيوية، مع توقعاته بمواجهات قوية في ظل سعي 24 منتخباً للتنافس القوي على اللقب، وأوضح أن منتخبنا يملك خبرات كبيرة من مشاركات عدة سابقة، وأن هناك حالة من الانسجام بين عناصر الخبرة والشباب، وأن الكل حريص على تقديم أفضل ما لديه لإسعاد جمهور الكرة الإماراتية.

تصميم

وكان الاتحاد الآسيوي وشركة «كيلمي»، قد كشفا عن الكرة الرسمية التي ستستخدم في البطولة، وصممت الكرة الرسمية «فورتيكس كأس آسيا 23» لتحمل روح الإثارة والحماسة والسرعة، وتتضمن الكرة اللون العنابي الخاص بدولة قطر، كما أن تصميم الكرة يتضمن في الوسط شعار كأس آسيا 2023 في قطر، المستوحى من ألوان وأشكال تعبر عن روح وجوهر البطولة وكرة القدم الآسيوية.

بينما كشف الاتحاد الآسيوي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها المباراة النهائية للبطولة القارية مساء 10 فبراير المقبل، على ملعب استاد لوسيل المونديالي، واعتمدت كرة المباراة النهائية الرسمية على تصميم كرة المباراة الرسمية للبطولة، وتضمنت اللون الذهبي المستوحى من رمال الصحراء في قطر، والذي يجتمع بشكل أنيق مع اللون العنابي التقليدي، ويعكس التباين الموجود في كرة المباراة النهائية الروح التنافسية لأكثر اللحظات إثارة، حيث تصور «هيمنة الذهب» مجد الوصول إلى لقب كأس آسيا والمنافسة عليه.

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