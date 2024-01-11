سلمان بن إبراهيم: الجماهير متحمسة لانطلاق المنافسات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن خالص أمنياته بالنجاح لأفضل 24 منتخباً في قارة آسيا، مشيداً في الوقت ذاته بروح الابتكار والتحدي التي عبرت عنها أسرة كرة القدم الآسيوية، وقال: «أنا أعرف أن فرقنا ولاعبينا ومئات الملايين من الجماهير المتحمسة في كل أرجاء العالم، كانت تنتظر بتشوق الحدث القاري الكبير، والآن نحن اقتربنا من إقامة أفضل نسخة على الإطلاق لجوهرة بطولات كرة القدم الآسيوية على صعيد الرجال، وباسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أود الإعراب عن خالص تمنياتي بالنجاح لفرقنا ولاعبينا وحكامنا، وأنا واثق أننا سنشهد عروضاً مميزة تؤكد التطور الكبير والواضح لكرة القدم الآسيوية».

وأشار إلى الرحلة الاستثنائية التي قامت بها قطر منذ اختيارها من أجل استضافة البطولة في أكتوبر 2022، مؤكداً ثقته بالقدرات المتراكمة التي يمتلكها الاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، وأوضح: «نحن ندرك أن هذه كانت الفترة الأقصر على الإطلاق التي كانت أمامنا، من أجل تنظيم أهم بطولات كرة القدم على صعيد الرجال بقارة آسيا، ولكن في دليل آخر على وحدة أسرة كرة القدم الآسيوية، وأكدنا للعالم أننا جاهزون لتنظيم بطولة استثنائية، وبالتأكيد يعود الفضل بشكل كبير لتحقيق هذا الأمر إلى أشقائنا في الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، وقبل أكثر من عام بقليل استضافت قطر أعظم نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، وهي الآن تستضيف أعظم نسخة لغاية الآن في تاريخ كأس آسيا».

حلول مبتكرة

كما تحدث رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول الحلول المبتكرة الرائدة التي سيتم تقديمها في جوهرة بطولات قارة آسيا، ومن ضمنها بطولة كأس آسيا الإلكترونية ، واستخدام نظام التسلل شبه الآلي وتقنية حكم الفيديو المساعد، في جميع المباريات ، وقال: «منذ لحظة اختيار قطر كدولة مضيفة، كنا نعرف أن هذه ستكون أول نسخة في تاريخ كأس آسيا تقام على ملاعب كأس العالم، وكذلك قمنا أيضاً بتعيين حكمات ضمن قائمة حكام البطولة، وذلك للمرة الأولى، والآن، مع تقديم نظام التسلل شبه الآلي، والتطبيق الكامل لتقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب كأس آسيا الإلكترونية، فإنني سعيد بإعلان أن كأس آسيا في قطر، ستكون بطولة السوابق التاريخية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز