200 لاعب دولي في أسبوع نجوم الكرة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، انطلق «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة للمرة الأولى، ويمتد حتى الأحد المقبل، وتشهد فعالياته مشاركة 200 لاعب دولي، بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين .

وجاء الإعلان عن تفاصيل «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»، في مؤتمر صحافي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أمس ، بحضور خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة، ونبيل عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس الشارقة الرياضي، وستيف كرين المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للفوت غولف، ونجم كرة القدم الأوكراني السابق أندريه شيفتشينكو.

وانطلقت المنافسات أمس بـ «جولة النجوم للبادل» ، حيث تنافس 16 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم الدوليين على البطولة في «ورلد بادل أكاديمي». وتقام يوم غدٍ «ليلة النجوم» بمباراة ودية يحتضنها استاد نادي الشارقة ، بمشاركة 23 لاعباً من أبرز أساطير اللعبة الدوليين، أبرزهم الإيطاليان فرانشيسكو توتي وفابيو كانافارو .

وأكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حرص الإمارة على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، في إطار تعزيز المشهد السياحي في الشارقة، والتعريف من خلال الأنشطة المتنوعة بالمعالم الحضارية للشارقة. وقال المدفع: «يشهد أسبوع نجوم الكرة في الشارقة، مشاركة كوكبة من أساطير كرة القدم، جنباً إلى جنب مع أنشطة متنوعة».

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