طاقمنا الدولي يجتاز اختبارات اللياقة البدنية للآسيوية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتاز طاقم التحكيم الإماراتي الدولي المكون من محمد عبدالله حسن، وعادل النقبي، وعمر آل علي «حكام الساحة»، ومحمد أحمد يوسف، وحسن المهري «الحكمين المساعدين»، اختبارات اللياقة البدنية التي أجرتها لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي السبت الماضي، ضمن معسكر إعداد حكام بطولة كأس آسيا 2023 في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت لجنة الحكام الآسيوية اختارت في شهر سبتمبر من العام الماضي 74 حكماً وحكماً مساعداً من 18 اتحاداً وطنياً لإدارة مباريات بطولة كأس آسيا، المقرر إقامتها في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، وضمت قائمة حكام البطولة خمسة حكام إماراتيين.

وسبق للجنة أن نظمت في مقر الاتحاد الآسيوي بكوالالمبور في شهر أكتوبر الماضي، دورة تدريبية للحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز