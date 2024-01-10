سفير الدولة لدى قطر يلتقي بعثة منتخبنا الوطني

المصدر: الدوحة - البيان

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التقى الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى قطر، أعضاء بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس آسيا، التي ستنطلق في الدوحة يوم 12 يناير الجاري، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً.

ورحب الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان بأعضاء الجهاز الفني والإداري في الدوحة، متمنياً لهم طيب الإقامة، والتوفيق في هذه البطولة الآسيوية الكبيرة، مؤكداً أن المنتخب يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق نتائج إيجابية، تسعد الجماهير الإماراتية، ومشيداً بجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم في تحضير المنتخب من كافة النواحي.

وحضر اللقاء عبد المحسن فهد الدوسري، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

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