4 مباريات ودية في فترة التوقف واستقالة مفاجئة للطويل..الإيطالي زنجا يبدأ مهمة إنقاذ «الصقور» ويدرس ملف التعاقدات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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بدأ الإيطالي والتر زنجا مهمته مع فريق الإمارات بالإشراف على التدريب الأول مساء أول من أمس، عقب تعاقد النادي معه أخيراً خلفاً للإسباني لويس بلاناغوما، في خامس تجربة له بملاعب الإمارات والتي يسعى خلالها لإنقاذ الفريق من الهبوط وقيادته إلى مراكز الأمان بدوري المحترفين، ويحتل «الصقور» بنهاية الجولة 12 من المنافسة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط نالها من فوز وحيد على خورفكان وتعادلين أمام عجمان وبني ياس، مع تلقيه 9 هزائم.

وبدأ زنجا في دراسة ملف التعاقدات ومناقشة الاحتياجات مع إدارة النادي لدعم صفوف الفريق بعدد من العناصر خلال فترة التعاقدات الشتوية، وحسب المصادر فإن إدارة النادي بصدد طلب استعارة 4 لاعبين من أندية دوري المحترفين، مع إجراء تعديل على مستوى الأجانب والذي بدأ بالتعاقد مع المدافع الياباني ريو أوساكي قادماً من نادي فيسيل كوبي الياباني على نحو ما أشار إليه «البيان» سابقاً والذي انضم رسمياً إلى التدريبات مع زملائه اللاعبين، وذلك بترشيح من المخضرم أندريس إنييستا، مع التعاقد مع لاعب وسط أجنبي آخر خلال الفترة المقبلة.

ونفت المصادر، إنهاء استعارة المهاجم باكو الكاسير من الشارقة والذي كان قد انضم إلى كشوفات الفريق منتصف سبتمبر الماضي بعقد حتى نهاية الموسم، بعد أن أحرز 5 أهداف في 11 مباراة بالدوري، ليواصل مشواره بجانب أندريس إنييستا، وعلى الأرجح الليبي السنوسي الهادي، مع إنهاء التعاقد مع المدافع الصربي اوروس فيتاس ولاعب المحور الكاميروني فرانك كوم، حيث تركت الإدارة اتخاذ القرار للمدرب الإيطالي.

وتقرر أن يخوض الصقور 4 مباريات ودية قبل العودة من جديد لمباريات دوري المحترفين، ويتوقع أن تكون المباراة الأولى، حسب الترتيبات، مطلع الأسبوع المقبل أمام أحد فرق دوري الدرجة الثانية.

وفي السياق تقدم عبدالله الطويل عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم باستقالة مفاجئة، وقال لـ «البيان» إنه استقال لكنه لن يتحدث عن التفاصيل والأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار.

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