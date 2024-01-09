أزمة مالية تهدد بانسحاب الجزيرة الحمراء والرمس من دوري «الهواة»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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برز اتجاه قوي داخل ناديي الجزيرة الحمراء والرمس، بالانسحاب مجدداً من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم «دوري الهواة» نتيجة أزمة مالية تجعلهما غير قادرين على الاستمرار في المنافسة والالتزام بالمصروفات المالية المترتبة على المشاركة من مرتبات شهرية ومصروفات التدريبات والمباريات وغيرها من الاحتياجات.

وعلم «البيان» أن الناديين درسا قرار الانسحاب بهدوء في الفترة الماضية ويأتي ضد رغبتهما في الاستمرار، والصفقات التي ظل يبرمها كل نادٍ في التعاقدات السابقة، دعماً لصفوف الفريقين بهدف الظهور الإيجابي وإثراء المنافسة بطريقة تسهم في رفع المستوى الفني بما يفيد كرة الإمارات ويسهم في تطورها، وحسب المصادر فإن كل نادٍ ظل يتلقى وعوداً من اتحاد كرة القدم في المواسم الماضية بتقديم الدعم المالي أسوة ببعض الأندية من دون جدوى، ما أجبرهما على التقدم خطوة نحو قرار تجميد النشاط من جديد وتوجيه الصرف المالي على الأنشطة الأخرى.

وحسب المصادر فإن الجزيرة الحمراء والرمس، بصدد إرسال مكتوب رسمي لاتحاد كرة القدم في الساعات المقبلة، يفيد بالانسحاب من دوري الهواة عقب نهاية الدور الأول من المنافسة السبت المقبل، لعدم قدرتهما على تسديد المرتبات في الأشهر الماضية للاعبين والأجهزة الفنية، مع تقديم شرح كافٍ عن الموقف المالي الذي جعلهما يتخذان خطوة الانسحاب.

ويترتب على قرار تجميد نشاط الناديين، تسريح نحو 60 لاعباً من المواطنين والأجانب، ما يهدد استمرار نشاطهم الكروي في الملاعب بشكل نهائي، مع إنهاء عقود الجهازين الفنيين في الناديين، وخسارة عدد من العمال والموظفين مصادر الدخل التي يعتمدون عليها.

وسبق أن غاب الناديان عن المشاركة في دوري الهواة 7 مواسم بعد أن قررا الانسحاب عقب موسم 2013 - 2014، وعادا من جديد بطموحات كبيرة في موسم 2021 - 2022، لتكون النسخة الحالية الثالثة لهما على التوالي في دوري الهواة.

ويحتل الجزيرة الحمراء المركز التاسع برصيد 20 نقطة في النسخة الحالية من الدوري، فيما حصل على المركزين التاسع والعاشر في الموسمين الماضيين، بينما يحتل الرمس المركز الأخير برصيد 6 نقاط وحصل على الترتيب الـ12 و الـ14 في مشاركاته عقب قرار رفع التجميد.

وحال تم تنفيذ قرار تجميد النشاط رسمياً، سينضم الجزيرة الحمراء والرمس إلى نادي رأس الخيمة الذي كان قد تمسك بقرار الانسحاب وعدم العودة لأسباب مالية، ليرتفع عدد الأندية المنسحبة من الإمارة إلى 3 أندية، مع استمرار مسافي والتعاون.

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