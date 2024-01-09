العروبة بلا هزيمة في 14 جولة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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لا يزال فريق العروبة بطل شتاء دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يتصدر المشهد مغرداً خارج السرب في «الهواة» بـ 36 نقطة، بعد الانتصارات العديدة التي حققها ووصلت إلى 11 فوزاً بجانب 3 تعادلات ولم يعرف «الأخضر» طعم الهزيمة طوال 14 جولة، مسجلاً 26 هدفاً فيما استقبل 12 هدفاً، وحسم رجال المدرب البرتغالي برونو بريرا لقب الشتاء المعنوي قبل جولتين على ختام مرحلة الذهاب في إنجاز ربما يحدث لأول مرة في تاريخ النادي الساعي إلى تكرار التجربة الناجحة في موسم 2021 - 2022 عندما صعد لأول مرة لمصاف دوري المحترفين.

وصافة مشتعلة

وفي الوقت نفسه فإن معركة الوصافة تزداد اشتعالاً من جولة لأخرى بين الظفرة المتفوق على دبا الحصن بفارق الأهداف، إذ يملك كل فريق 28 نقطة، وستكون الأخطاء ممنوعة على لاعبي الفريقين في قادم الجولات، خصوصاً وأن العربي رابع الترتيب برصيد 26 نقطة ينتظر أي هفوة لأي من الظفرة أو دبا الحصن للانقضاض على مركز الوصافة.

تألق

من أبرز ملامح الجولة، تألق حسام لطفي لاعب التعاون، حيث ساهم في تسجيل هدفين من أهداف فريقه الثلاثة في مرمى الحمرية، كما تمكن طارق الخديم من قيادة دبا الحصن إلى تحقيق فوز مهم وصعب على سيتي في الوقت القاتل بنتيجة 2 - 1، وفاجأ الرمس ضيفه الفجيرة برباعية، ويبدو أن «الذئاب» تأثر كثيراً بغياب هدافه عكاشة حمزاوي الذي غادر الدولة دون إذن النادي للتفاوض مع أحد الأندية بالخارج.

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