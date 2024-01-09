رادوي: أشعر بالحماس مع الجزيرة ولن أكشف عن أسراري الفنية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة، أنه يشعر بالحماس لخوض تحدٍ جديد مع «فخر أبوظبي»، الذي تعاقد معه مؤخراً قادماً من نادي البطائح، واعداً ببذل قصارى جهده حتى يكون على قدر ثقة إدارة وجماهير النادي خلال مشواره المقبل.

ورفض رادوي الكشف عن الطريقة التي سيعتمد عليها في قيادة فريقه الجديد، موضحاً أنه لن يتحدث عن الأسرار الفنية، وأضاف: «شخصياً أفضل طريقة اللعب الهجومية، والسيطرة على الكرة، مع الضغط على المنافس عند فقدان الكرة، أحياناً لا بد من اللعب المتوازن، وفي كل الأحوال، لا بد من أغلاق العمق الدفاعي، وعدم منح الفرصة أمام المنافس للنيل من شباكنا».

واعتبر مدرب الجزيرة أنه يمتلك الأفضلية على غيره من المدربين، بحكم معرفته الجيدة بالكرة الإماراتية والبيئة المحيطة، مشيراً إلى أنه وُجد في الإمارات لاعباً ومدرباً لست سنوات، وأن ذلك أكسبه خبرة كبيرة، وجعله ملماً بكل التفاصيل، ذاكراً أنه سيوظف خبرته لأجل مصلحة الفريق، بما يحقق طموحات الجماهير.

مشوار

وعن مشوار الفريق في الموسم الحالي، قال رادوي: نعلم أننا أمام تحدٍ كبير، عندما تقود نادياً مثل الجزيرة له تاريخ واسم ونجوم كبار، فإن الجميع ينتظر منك أفضل النتائج، في البدء، علينا أن نتحسن، وأن نتطور من مباراة إلى أخرى، وبالاجتهاد في التدريبات والعمل المستمر، فإن نتائجنا ستكون على قدر التوقعات، المهم أن نحصل على النقاط، ومع كل فوز نحققه سنتقدم إلى الإمام.

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