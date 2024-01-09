منافسو «الأبيض» ينهون تحضيراتهم بسلسلة وديات في قطر  

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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خاضت منتخبات المجموعة الثالثة التي ينتمي إليها منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة كأس أمم آسيا قطر 2023، تحضيرات جيدة وعدداً من التجارب الودية القوية استعداداً للحدث القاري، وتضم هذه المجموعة إلى جانب «الأبيض» كلاً من إيران وهونغ كونغ وفلسطين.

وتقام بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، من بينها 7 أبطال سابقين هم السعودية، قطر، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا.

ويستهل منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بمواجهة هونغ كونغ الأحد المقبل على إستاد خليفة الدولي، ثم يلتقي مع شقيقه الفلسطيني 18 يناير الجاري قبل مواجهة إيران في ختام منافسات الدور الأول 23 من الشهر نفسه.

ويختتم منافسو «الأبيض» تحضيراتهم الأخيرة من خلال سلسلة من المباريات الودية في قطر، حيث يلتقي المنتخب الفلسطيني نظيره الأخضر السعودي اليوم، على ملعب منتجع «سيلين»، ويخوض هونغ كونغ آخر تجاربه الودية ضد الأخضر السعودي أيضاً غداً، فيما يلتقي منتخب إيران نظيره الإندونيسي اليوم.

وكان منتخب إيران أبرز منافسي «الأبيض» في المجموعة الثالثة قد استهل معسكره الإعدادي الأخير الذي أقيم على أرضه بفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد الجمعة الماضي.

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