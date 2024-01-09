علي مبخوت.. تحدي تحطيم رقمين جديدين في «الآسيوية»   

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ينتظر علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني الأول، رقمان جديدان لتحطيمهما خلال مشاركاته مع «الأبيض» في النسخة 18 من نهائيات كأس آسيا، المقررة في قطر، خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، والرقم الأول هو تصدر قائمة الأكثر خوضاً للمباريات في كأس آسيا، إذ يحتل مبخوت المركز الثاني، بمشاركته مع منتخبنا في 12 مباراة، بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، وبفارق 4 مباريات عن الياباني يوتو ناغاتومو متصدر القائمة، وبفارق مباراة واحدة عن الثلاثي الأسترالي مات رايان، والصيني جانغ لينبينغ، والإيراني إحسان حاجي صافي، في المركز الثالث.

في حين، يتمثل الرقم الثاني، في الصراع على صدارة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس آسيا، إذ يحتل مبخوت المركز الثالث برصيد 9 أهداف، وبفارق هدف عن الكوري الجنوبي لي دونغ كوك في المركز الثاني، و5 أهداف عن الإيراني علي دائي في الصدارة.

هداف

ومن المتوقع أن يرفع مبخوت رصيده التهديفي الدولي البالغ حالياً 85 هدفاً، لينفرد بلقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، إلى جانب الهداف التاريخي للدوري الإماراتي، بتسجيله 289 هدفاً في 216 مباراة، ويتوقع أن تكون هناك منافسة قوية بين أبرز الهدافين في القارة، وفي مقدمهم الهندي سونيل تشيتري، والذي سجل 93 هدفاً دولياً، والإيراني سردار أزمون، الذي سجل 49 هدفاً، بالإضافة إلى مبخوت.

ويتصدر مبخوت أيضاً قائمة الأكثر خوضاً للمباريات الدولية في قائمة منتخبنا، برصيد 114 مباراة، ويليه الحارسان علي خصيف وخالد عيسى، واللذان خاضا 68 و67 مباراة دولية بالترتيب، بينما حسن الهيدوس لاعب منتخب قطر في كأس آسيا المقبلة، هو الأكثر خوضاً للمباراة الدولية مع منتخب بلاده، برصيد 175 مباراة.

ويعتبر مبخوت، رابع أكبر اللاعبين سناً في تشكيلة «الأبيض» المشاركة في كأس آسيا، ويسبقه كايو كانيدو بفارق 57 يوماً، وحارسا المرمى خالد عيسى بعمر 34 عاماً، وعلي خصيف بعمر 36 عاماً، أما من بين 624 لاعباً مسجلين في قطر، سيكون الحارس التايلاندي سيواراك تيدسونغنوين، الأكبر سناً في البطولة، إذ ولد حارس مرمى فريق بوريرام يونايتد في 20 أبريل 1984.

تشكيلة

أما أصغر لاعبي منتخبنا عمراً، سلطان عادل العامري مهاجم اتحاد كلباء، المولود في 4 مايو 2004، فيما سيكون السعودي طلال حاجي، والذي تم استدعاؤه مؤخراً لقائمة منتخب بلاده في كأس آسيا بقطر، أصغر لاعبي البطولة بعمر أقل من 17 عاماً، وبفارق أكثر من عام عن بيكناز المازبيكوف لاعب قرغيزستان.

لعل من الأرقام المهمة في البطولة الآسيوية في قطر، اعتماد 5 منتخبات في تشكيلتها على اللاعبين المحليين، وهي منتخبات الإمارات، قطر، السعودية، الهند وفيتنام، وفي الوقت الذي يعد فيه الجزيرة الأكثر تمثيلاً بلاعبيه في صفوف «الأبيض»، بوجود 7 من لاعبيه ضمن قائمة منتخبنا المكونة من 26 لاعباً، بينما اتحاد كلباء الأقل وجوداً في القائمة، بلاعب واحد، هو المهاجم سلطان عادل، سيكون لدى بطل ماليزيا جوهور دار التعظيم، أكبر حضور للاعبيه في قطر، مع وجود 15 لاعباً مسجلاً، ومنهم 13 لاعباً مع منتخب ماليزيا، إلى جانب الإندونيسي جوردي أمات، والسوري خليل إلياس.

وفي الوقت الذي سيكون فيه أيضاً المدافع الأسترالي هاري سوتار، والذي يبلغ طوله مترين، أطول لاعب في قطر، سيكون علي خصيف عملاق حراسة مرمى «الأبيض»، والذي يبلغ طوله 187 سم، أطول لاعبي الأبيض، أما طحنون الزعابي، فسيكون أقصر لاعبي منتخبنا في كأس آسيا بطول 167 سم.

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