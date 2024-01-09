«الإمارات» تتصدر العرب في القيمة السوقية لمنتخبات كأس آسيا بـ127 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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وصلت إلى الدوحة، أمس، بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، للمشاركة في نهائيات النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم التي تنطلق يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 منتخباً. ومن المنتظر أن يؤدي «الأبيض» أولى حصصه التدريبية في الدوحة اليوم استعداداً للمباراة الأولى أمام هونغ كونغ المقررة في استاد خليفة الدولي الأحد المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني أعضاء الجهاز الفني والإداري، و26 لاعباً، وهم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، علي مبخوت، وكايو كانيدو.

صدارة

من ناحية أخرى، تصدر منتخب الإمارات قائمة أعلى المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، من حيث القيمة السوقية، والمركز الخامس إجمالاً على مستوى القارة، بـ31.55 مليون يورو، ما يعادل 127 مليون درهم، وذلك وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في القيم السوقية للاعبين والفرق، وجاء المنتخب السعودي ثانياً بـ23.30 مليون يورو، (93.7 مليون درهم)، والمنتخب السوري ثالثاً بـ 16.53 مليون يورو (66.5 مليون درهم)، والمنتخب القطري رابعاً بـ 15.9 مليون يورو (64 مليون درهم)، ومنتخب الأردن خامساً بـ 13.8 مليون يورو (53 مليون درهم) ومنتخب العراق سادساً بـ 11.78 مليون يورو (47.4 مليون درهم)، ومنتخب البحرين سابعاً بـ 9.68 ملايين يورو (39 مليون درهم) ومنتخب عُمان ثامناً بـ 7.5 ملايين يورو (30.1 مليون درهم)، ومنتخب لبنان تاسعاً بـ 7.43 ملايين يورو (29.9 مليون درهم) ومنتخب فلسطين عاشراً بـ6.5 ملايين يورو (26.1 مليون درهم).

المرشح الأول

وبلغت القيمة السوقية للمنتخبات الـ24 في كأس آسيا، ما يقرب من 840 مليون يورو، مايعادل 3.38 مليارات درهم، وتصدر المنتخب الياباني المرشح الأول للفوز بكأس البطولة، ووصيف النسخة الماضية التي استضافتها الإمارات في 2019، قائمة أعلى منتخبات القارة قيمة سوقية بـ316.95 مليون يورو، ما يعادل 1.27 مليار درهم، يليه منتخب كوريا الجنوبية الثاني بقيمة 193 مليون يورو، (776.7 مليون درهم)، ثم منتخب إيران بـ51.58 مليون يورو (207.5 ملايين درهم)، ومنتخب أستراليا رابعاً بـ40.90 مليون يورو (164.6 مليون درهم).

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