الإسباني ألمونيا يصل إلى نهاية رحلة العطاء مع «فخر أبوظبي»   

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أعلن الإسباني مانويل ألمونيا «46 عاماً»، حارس مرمى أرسنال الإنجليزي السابق، ومدرب الحراس الأقدم في ملاعب دوري أدنوك للمحترفين وصوله إلى نهاية الرحلة مع «فخر أبوظبي»، والتي بدأت منذ 2015،وجاء قرار ألمونيا بالتزامن مع تعاقد النادي مع جهاز فني جديد، بقيادة الروماني ميريل رادوي، والمنتقل من نادي البطائح.

وقال ألمونيا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي« إنستغرا»: لكل رحلة نهاية، وهنا نهاية رحلتي.. شكراً للجزيرة.

ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً من لاعبي الجزيرة، والحراس السابقين أمثال خالد السناني، وعبدالله سلطان. وواكب ألمونيا خلال رحلته في نادي الجزيرة، نحو 5 مدربين هولنديين بداية من تين كات ، ومارسيل كايزر وداميان هيرتوغ، وستربيل وصولاً إلى فرانك دي بور.

وأسهم المونيا في انضمام عدد من الحراس للمنتخب الأول لكرة القدم، ومنهم علي خصيف، وخالد السناني، مع تقديم عبدالرحمن العامري، وراكان المنهالي للمنتخب الأولمبي.

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