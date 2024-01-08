فوز «الحصن» والعربي والذيد والتعاون في دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز دبا الحصن على مضيفه سيتى بنتيجة 2 - 1 في ختام الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، رافعاً رصيده إلى 28 نقطة، وهو نفس رصيد الظفرة الوصيف، أحرز ثنائية الحصن بدر بلال وطارق أحمد ولسيتي هنريكي.

وعبر العربي عقبة يونايتد بنتيجة 2 - 1، سجل الهدفين جونيور وفييرا، وأحرز ليونايتد بايدي كاني، والذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد عيسى وليد .

وبهذه النتيجة وصل العربي إلى 26 نقطة.

وفاز الذيد على مسافي، 3 - 1، أحرز الثلاثية كل من سيد يوريا وناتان وغبرائيل، وللخاسر أولا والي، ووصل الذيد إلى 21 نقطة، وتغلب التعاون على الحمرية بثلاثية، سجلها حسام لطفي «هدفين»، والسيد محمد ليصل إلى 18 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز