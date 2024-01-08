«الأبيض» إلى الدوحة بطموحات المنافسة الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تغادر بعثة منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، وذلك بعدما اختتم «الأبيض» معسكره التحضيري الأخير في أبوظبي، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي قيرغيزستان وفاز 1 - 0 في 30 ديسمبر 2023، وسلطنة عمان وخسرها 0 - 1 مساء أول من أمس، وحصل بعدها اللاعبون على راحة أمس، قبل أن يعود المنتخب إلى التجمع صباح اليوم، تمهيداً للسفر.

قائمة

واختار مدرب منتخبنا الوطني البرتغالي باولو بينتو، 26 لاعباً لتمثيل «الأبيض» في كأس آسيا، وهم خالد عيسى، علي خصيف وخالد توحيد في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس وبدر ناصر في خط الدفاع، وعلي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما وعلي صالح في خط الوسط، سلطان عادل، علي مبخوت وكايو كانيدو في خط الهجوم.

جاهزية

من جانبه، أكد ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني الأول، جاهزية الأبيض لخوض البطولة الآسيوية، وأشاد بالمكاسب المحققة من معسكر أبوظبي والمواجهتين الوديتين أمام قيرغيزستان وعمان، بصرف النظر عن النتائج، وأشار إلى أن الرباعي علي صالح، محمد عباس، ماجد راشد وخالد الظنحاني، غابوا عن مواجهة عمان الودية أول من أمس، لخضوعهم لبرامج تأهيل خاص، وسيكونون جاهزين لبدء المشوار مع «الأبيض» عندما يلتقي منتخب هونغ كونغ يوم 14 يناير الجاري، في أولى مباريات منتخبنا في المجموعة الثالثة، والتي تضم معهما منتخبي فلسطين وإيران.

تعليمات

وأثنى ياسر سالم، على أجواء معسكر المنتخب الأخير في أبوظبي، وأكد أن اللاعبين التزموا بتعليمات الجهاز الفني بقيادة باولو بنيتو، موضحاً أن المدرب يملك فكراً خاصاً يسعى إلى تطبيقه خلال المباريات، وخلق روح المنافسة بين اللاعبين، وهذا الأمر يحفز اللاعبين ويدفعهم إلى تقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات وفي المباريات، مشيراً إلى حالة الانسجام في صفوف الأبيض بين اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة، وتمنى أن تنعكس تلك الأجواء الإيجابية على مسيرة المنتخب سواء في كأس آسيا أم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

إيجابية

بدوره، قال طحنون الزعابي لاعب منتخبنا الوطني: «نحن جاهزون لخوض كأس آسيا بصرف النظر عن خسارة نتيجة مباراتنا الودية أمام المنتخب العماني، رغم أنه كانت لدينا استعدادات جيدة قبلها، وكنا نسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية في آخر تجاربنا الودية، ولكننا لم نظهر بشكل جيد أول ربع ساعة، وتلقينا هدفاً مبكراً، وحاولنا التعويض ولم نوفق، والآن تركيزنا كبير على مواجهتنا أمام هونغ كونغ، لأن الجميع يعرف مدى أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في أولى المباريات في مثل تلك البطولات الكبرى».

تجارب

وقال عبدالله رمضان لاعب المنتخب الوطني: «حاولنا الخروج بأفضل نتيجة ممكنة في آخر تجاربنا الودية، ورغم الخسارة، إلا إننا خرجنا بمكاسب فنية جيدة من معسكر الإعداد الأخير في أبوظبي، إذ كانت الأجواء مثالية، والدمج بين عناصر الشباب والخبرة، يشكل دافعاً كبيراً، وتركيزنا الآن ينصب على تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مبارياتنا في كأس آسيا، وننتظر مساندة الجمهور كما تعودنا للخروج بأفضل النتائج الإيجابية».

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