ألمونيا مدرب الحراس الأقدم في دورينا يودع الجزيرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أعلن الأسباني مانويل ألمونيا "'46 عاماً"، حارس مرمى أرسنال الإنجليزي السابق، ومدرب الحراس الأقدم في ملاعب دوري أدنوك للمحترفين مع نادي الجزيرة منذ 2015، انتهاء مشواره مع "فخر أبوظبي" بالتزامن مع تعاقد النادي مع جهاز فني جديد بقيادة الروماني ميريل رادوي، والمنتقل من نادي البطائح.

وقال ألمونيا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "لكل رحلة نهاية، وهنا نهاية رحلتي.. شكراً الجزيرة"، وسط تفاعل كبير من لاعبي "فخر أبوظبي" الحاليين، والحراس السابقين للنادي أمثال خالد السناني، وحراس الدوري أمثال عبدالله سلطان لاعب نادي بني ياس الذين شكروه على سنوات العطاء الطويلة وما قدمه لكرة الإمارات.

وواكب ألمونيا خلال رحلته في نادي الجزيرة التي قاربت إكمال عقد كامل منذ 2015 وحتى يناير 2024، نحو 5 مدربين هولنديين بداية بتين كات 2015- 2018، مارسيل كايزر "فترتين" الأولى في 2018، والثانية ما بين 2019- 2023، وداميان هيرتوغ 2018- 2019، وستربيل آواخر 2019 وصولاً الى المحطة الأخيرة مع فرانك دي بور المقال قبل نهاية الدور الأول للموسم الحالي 2023- 2024.

وخلال فترة عمله السابقة ساهم المونيا في تطوير مستوى حراس المرمى وساهم في تواجدهم بالمنتخب الوطني الاول بقيادة علي خصيف حارس الجزيرة وخالد السناني حارس الوصل حاليا، مع تقديم عبد الرحمن العامري وراكان المنهالي للمنتخب الاولمبي.

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