رادوي يقود تدريبات الجزيرة ويخوض 5 وديات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يعود الجزيرة مساء اليوم لاستئناف تدريباته بعد فترة راحة استمرت 15 يوماً وتحديداً عقب مباراته الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين أمام حتا التي فاز بها 3-1، ويقود التدريبات الروماني ميريل رادوي المدير الفني في أول لقاء له مع اللاعبين بعد تعاقده مع النادي رسمياً قادماً من نادي البطائح.

وكشف عدد من عناصر الفريق عن عدم التوقف في الفترة السابقة ومواصلة التدريبات الفردية بهدف تطوير قدراتهم ورفع معدل اللياقة البدنية، والظهور بمستوى أكثر تميزاً في بقية مشوار الموسم، ما يؤكد استشعارهم للمسؤولية وحرصهم على قيادة الفريق لتحقيق أفضل النتائج، وظهر ذلك في التدريبات القوية التي ظل يخضع لها اللاعبون بقيادة اليخاندرو بوزيلو، مامادو كوليبالي، برونو دي أوليفيرا وغيرهم من نجوم الفريق، مع مشاركة الدوليين في تدريبات ووديات المنتخب الوطني.

ويخوض الجزيرة في فترة التوقف الحالية 5 مباريات ودية يستهلها بلقاء ريجينال أحد أندية الدرجة الثانية بأبوظبي يوم 13 الجاري، ويخوض 3 مباريات أمام أندية من المملكة العربية السعودية منها مباراة أعلن عنها نادي الرائد يوم 8 فبراير المقبل، إضافة إلى مباراة أمام أحد الفرق الروسية.

عودة

ويسعى «فخر أبوظبي» للاستفادة من فترة التوقف الحالية لإعادة ترتيب صفوفه ومعالجة سلبيات مشواره في الموسم الحالي من أجل عودة أقوى، بعد التعديلات التي تمت على مستوى الجهاز الفني بتكليف الروماني رادوي بمهمة التدريب والذي قدم تجربة ناجحة مع البطائح خلال الأشهر الماضية في أول حضور له بملاعب الإمارات التي سبق أن تواجد بها لاعباً في مواسم سابقة.

ويضع الجزيرة تركيزه على بطولة الدوري التي يحتل فيها المركز الخامس برصيد 20 نقطة نالها بالفوز في 6 والتعادل في 2 وخسارة 4 مباريات، واستقبلت شباكه 21 هدفاً وأحرز 26 هدفاً، محققاً أسوأ نتائجه في المواسم الخمسة الأخيرة، وتفصله عن الصدارة التي يسعى إليها 10 نقاط.

يغيب عن الجزيرة خلال فترة التوقف الحالية 8 لاعبين، بعد انضمام 7 من عناصره لقائمة منتخب الإمارات المشارك في نهائيات كأس آسيا بقيادة علي خصيف، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد سلطان، عبدالله إدريس، عبدالله رمضان، علي مبخوت، إضافة إلى الموريتاني أبوبكر كامارا الذي انضم إلى منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

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