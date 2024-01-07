بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم تغادر غدا إلى الدوحة للمشاركة في كأس آسيا

المصدر: وام

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تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، غدا الاثنين إلى قطراستعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وشهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام عمان والتي أقيمت أمس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في ختام معسكر المنتخب بأبوظبي، وخسرها المنتخب الوطني بهدف دون مقابل.

كما شهد اللقاء أيضاً أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولو الاتحاد العماني لكرة القدم وعدد من جماهير المنتخبين ووسائل الإعلام المختلفة.

ومن المقرر أن يجري المنتخب الوطني حصة تدريبية صباحية قبل التوجه إلى المطار وذلك في ملعب جامعة نيويورك.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 26 لاعباً وهم، في حراسة المرمى كل من، خالد عيسى، وعلي خصيف، وخالد توحيد.

وفي الدفاع كل من، خالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبد الرحمن صالح، وعبد الله إدريس، وبدر ناصر.

وفي الوسط كل من، علي سالمين، ويحي نادر، ومحمد عباس، وماجد راشد، وعبد الله رمضان، وطحنون الزعابي، وعبد الله حمد، ويحي الغساني، وحارب عبد الله، وفابيو ليما، وعلي صالح.

وفي الهجوم كل من سلطان عادل، وعلي مبخوت، وكايو كانيدو.

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