العروبة يتوج بلقب بطل«شتاء الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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حسم العروبة لقب بطل الشتاء لأندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، لصالحه بفوزه المستحق، أمس، على الجزيرة الحمراء بنتيجة 3 - 1 في الجولة 15، ورفع العروبة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، وأحرز الثلاثية كل من الحساني تامبورا وويسلي باتريك، وسايمون دي باروس، في الدقائق، 14، 22، 45، وأحرز للجزيرة الحمراء دانيلو الفيش في الدقيقة 88.

وتمسك الظفرة بالوصافة بفوزه على غلف يونايتد بنتيجة 3 - 1، أحرز للفائز كل من أنطونيو جونيور وبينك افوب وبيدرو بافلوب، وللخاسر جوش فاولر ، ووصل الظفرة إلى 28 نقطة.

وفاز دبا الفجيرة على مصفوت بهدفين دون رد سجلهما تافادزوا ووغونزالو جيرمان ووصل إلى النقطة 22.

وألحق الرمس الهزيمة بضيفه الفجيرة بنتيجة 4 - 1، سجل الرباعية كلا من عبدالله العامري وسامت ركشبي وويلز وكويكو مدافع الفجيرة في مرماه، فيما احرز للفجيرة بلايس لويك وتم طرد لاعب الفريق رودريجو قبل نهاية المباراة، ورفع الرمس رصيده إلى 6 نقاط.

وتقام اليوم 4 مباريات تجمع دبا الحصن مع سيتي، والتعاون مع الحمرية، والذيد مع مسافي، ويونايتد مع العربي.

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