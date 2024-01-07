غوران مدرباً للبطائح

المصدر: الشارقة - علي الظاهري

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تعاقدت شركة كرة القدم في نادي البطائح مع الكرواتي غوران توميتش، مدرب النصر الأسبق، ليتولى قيادة الفريق الأول للكرة خلفاً للروماني ميريل رادوي الذي رحل لتدريب فريق الجزيرة.

وجرت مراسم توقيع العقد في مقر النادي أمس بحضور خلفان المسافري رئيس شركة البطائح لكرة القدم. واستهل توميتش مسيرته التدريبية بنادي سيبينيك في 2011 وقاد العديد من الأندية الكرواتية أبرزها فريق لوكوموتيفا الذي دربه بين 2017 و2021، ثم نادي ريجيكا في موسم 2021، وخاض تجربته الأولى عربياً وخليجياً مع النصر في موسم 2022 قبل أن يعود مرة أخرى إلى دورينا من بوابة البطائح.

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