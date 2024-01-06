"رابطة المحترفين" تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في "ديسمبر"

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر ديسمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

ويوجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ماتيوس ليما وجويلهيرم دا سيلفا لاعبا شباب الأهلي، وعمر خربين لاعب الوحدة، ومانولو غابياديني لاعب النصر، ومهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء.

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، يوجد خالد السناني حارس الوصل، وحسن حمزة حارس شباب الأهلي، وعادل الحوسني حارس الشارقة.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، وميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، وماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي.

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