منتخبنا يخسر آخر تجاربه الودية أمام عمان قبل السفر إلى كأس آسيا

المصدر: أبوظبي- إيهاب زهدي

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خسر منتخبنا الوطني الأول أمام ضيفه المنتخب العماني بهدف وحيد سجله عبد الله فواز في الدقيقة 5 من عمر المباراة التي جرت مساء اليوم، على ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في آخر تجارب المنتخبين الودية قبل خوضهما غمار منافسات كأس آسيا في قطر من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، والخسارة هي الأولى لمنتخبنا منذ تولي مسؤوليته المدرب البرتغالي باولو بينتو.

وجاءت الدقائق الأولى للمباراة مثيرة، بعدما أنقذت عارضة مرمى عمان، فريقها من هدف أول لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 4، بتصديها لرأسية قوية من كايو كانيدو، وغاب التركيز عن مدافعي منتخبنا في الدقيقة 5، لينقذ خالد عيسى حارس الأبيض، مرماه من فرصة عمانية حقيقة، ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئا أمام تسديدة عبد الله فواز، والتي أعلنت عن هدفاً لعمان، وواصل خالد عيسى، تألقه وتصدى لتسديدة من جميل اليحمدي في الدقيقة 29، وألغى الحكم هدفا لمنتخبنا بداعي التسلل، وأبعد زايد سلطان، كرة عمانية قبل أن تتخطى خط مرمى الأبيض في الدقيقة 32.

وأجرى منتخبنا الوطني عدداً من التغييرات، بحثاً عن التعادل، وسدد فابيو دي ليما كرة قوية بجوار القائم في الدقيقة 51، وأبعد إبراهيم المخيني حارس عمان، تسديدة قوية للأبيض بقبضة اليد في الدقيقة 62، وسدد كايو كانيدو في الدقيقة 79، كرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر، وأبعد مدافع عمان آخر فرص منتخبنا للتعادل قبل أن تصل الكرة إلى كايو كانيدو، في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ومنح الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، لاعبي منتخبنا الوطني راحة غداً الأحد، على أن يتجمع المنتخب بعد غد الاثنين، ويؤدي تدريب خفيف قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لخوض غمار بطولة كأس آسيا، إذ يبدأ منتخبنا مشواره بلقاء منتخب هونغ كونغ يوم 14 يناير الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي تضم معهما منتخبي فلسطين وإيران.

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