غرائب وعجائب دوري «الهواة».. مدرب من الملعب إلى الطائرة مباشرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أفرزت مباريات دوري الدرجة الأولى العديد من الحالات الغريبة والعجيبة إن صح التعبير، موقف كان مسرحه غرفة الملابس، فبعد خسارة أحد الفرق دخل المسؤول عن الفريق في نقاش حاد مع المدرب وصل لمرحلة الاشتباك بالأيدي أمام اللاعبين، ولم يتوان المسؤول في تحميل المدرب المسؤولية، وانتقده بشدة، ووصل النقاش إلى مرحلة الاشتباك، وبعد هذا الاشتباك شوهد المدرب يحمل حقائبه، ويرحل فقرار الإقالة لم يتأخر ليغادر المدرب غرفة الملابس، ومنها إلى المطار مباشرة.

وفي إحدى المباريات أقدم لاعب أجنبي على طلب مستحقاته المالية، بعد أن أحرز هدفاً لفريقه في إحدى المباريات بطريقة غريبة، ويبدو أنه لم يتسلم مستحقاته لأكثر من شهر، بسبب الضائقة المالية، التي يمر بها النادي، ولم يجد اللاعب توقيتاً ومناسبة، ليطلب من الإدارة منحه رواتبه المتأخرة أفضل من لحظة تسجيله هدفاً، ففي العادة يحتفل اللاعبون بعد أن يسجلوا ويرقصوا، ويوجهوا رسائل لأبنائهم وزوجاتهم أو أسرهم أو يتضامنوا مع ضحايا زلازل أو فيضانات أو يكون الاحتفال لفتة إنسانية بمواساة شخص فقد عزيزاً أو يرقد طريح الفراش، لكن هذا اللاعب احتفل بهدفه من خلال الإشارة بحركة مألوفة ومعروفة، وتعني أعطني «فلوسي»، وأثار اللاعب الجدل في البداية بهذا التصرف، ولكن زال العجب عندما عرف السبب.

ومن الظواهر في دوري الأولى أيضاً أن بعض اللاعبين الأجانب يعملون مدربين في بعض الأكاديميات الخاصة بتعليم كرة القدم للصغار، وهؤلاء لاعبون ومدربون في الوقت ذاته.

ومن الطرائف والغرائب أيضاً أن نادياً يحتل مركزاً متأخراً في ترتيب الفرق الموسم الماضي أقال مدربه، واتصل بمدرب مواطن للتعاقد معه، فسأل المدرب عن هدف النادي فكانت الإجابة «الصعود»، فقال المدرب للشخص الذي اتصل به لا أستطيع تحقيق هذا الهدف فابحثوا عن غيري، فيما قال للمقربين منه «هؤلاء مهددون بالهبوط من دوري الأولى، ويبحثون عن الصعود للمحترفين، إنهم بحاجة إلى رجل خارق وليسوا بحاجة إلى مدرب».

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