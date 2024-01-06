العروبة يطمح للقب «بطل الشتاء» أمام الجزيرة الحمراء

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تشهد مباريات الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» 4 مباريات تجمع العروبة مع الجزيرة الحمراء، ودبا الفجيرة مع مصفوت، ويحل غلف يونايتد مع الظفرة، ويلتقي الرمس مع الفجيرة، ويلعب غداً التعاون مع الحمرية، والذيد مع مسافي، وسيتي مع دبا الحصن، ويونايتد مع العربي.

نغمة الانتصارات

ويسعى العروبة إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله خلال المباراتين السابقتين أمام غلف أف سي والظفرة، ويتطلع الفريق لحسم لقب بطل الشتاء بشرط تحقيق الفوز على الجزيرة الحمراء دون النظر لنتيجة مباراة دبا الحصن وسيتي غداً، أما الجزيرة الحمراء صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة فيأمل الحفاظ على تألقه على الرغم من رحيل مدربه عيد باروت بعقد إعارة لتدريب فريق دبا الفجيرة بعد أن أحدث باروت نقلة نوعية في الجزيرة الحمراء وقاده إلى مركز متقدم والنقطة 20.مواجهة صعبة

ويرحل الظفرة لملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة لملاقاة غلف يونايتد في مباراة تبدو سهلة على الورق بالنسبة للوصيف فريق الظفرة 25 نقطة، لكنها في غاية الصعوبة بالملعب، خصوصاً وأن فريق غلف يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 14 نقطة يسعى إلى تحسين مركزه.

ولم يفز الظفرة في آخر 3 مباريات متتالية بعد التعادل أمام يونايتد والتعاون والعروبة.

ويسعى دبا الفجيرة «الجريح» والخاسر أمام مسافي في الجولة الماضية لاستعادة نغمة الانتصارات أمام مصفوت المنتشي بفوزه على الرمس وستكون المباراة الأولى للمدرب عيد باروت مع دبا الفجيرة بعد أن تم التعاقد معه خلفاً للصربي زوران الذي أقيل من منصبه ويحتل دبا الفجيرة المركز الثامن برصيد 18 نقطة، ولمصفوت 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي اللقاء الرابع يلتقي الرمس صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط مع الفجيرة التاسع برصيد 19 نقطة ويقود هجوم «الذئاب» البرتغالي باربوسا الذي حل بديلاً عن اللاعب المصاب البرازيلي فيليبي.

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