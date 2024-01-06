زينغا: «الصقور» يستحق مركزاً أفضل في «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الإيطالي والتر زينغا مدرب فريق الكرة بنادي الإمارات أن «الصقور» يستحق مركزاً أفضل في دوري أدنوك للمحترفين الذي يحتل فيه المركز الأخير حالياً برصيد 5 نقاط، ذاكراً أن الفريق قادر على تحقيق هدف البقاء في الدوري بدعم الإدارة ومساندة الجماهير خلال بقية مشوار المنافسة.

وتعاقد نادي الإمارات مع زينغا أول من أمس، خلفاً للأسباني لويس بلاناغوما، في خامس تجربة يخوضها المدرب الإيطالي بملاعب الإمارات، بعد تدريبه سابقاً أندية منها النصر، الجزيرة، العين، ليعود من جديد إلى دورينا بعد غياب 8 سنوات.

ووعد زينغا بتوظيف كل خبراته السابقة العالمية والمحلية لمصلحة «الصقور» والاجتهاد معه والارتقاء به وتطوير قدراته الفنية حتى يكون على قدر الطموح، وقال: العامل المهم في تحقيق النجاح هم اللاعبون الذي يرتدون الشعار ويدافعون عنه، سنعمل على غرس أهمية اللعب الجماعي، واللعب لأجل مصلحة الفريق التي تعتبر الأهم، سنجتهد من أجل تغيير صورة الفريق ونقدم كل ما لدينا لأن ذلك واجبنا.

وشكر المدرب الإيطالي، إدارة النادي بقيادة يوسف البطران على الثقة وتكليفه بمهمة تدريب الصقور، مبيناً أنه سيعمل على أن يكون على قدر الثقة التي توفرت له، وقال:

أحتاج إلى وقوف الجماهير بجانبنا لأنهم سلاح مهم في تحقيق الانتصارات، لابد أن نتعاون سوياً، جهاز فني وإدارة ولاعبين وجماهير، كل شخص لديه مهمة يجب أن يؤديها وبعدها سننجح في مهمتنا المشتركة بتحقيق الانتصارات التي تضع الفريق في مركز جيد بالدوري تليق بتاريخ ومكانة النادي.

اسم كبير

من جانبه، رحب ثاني الشحي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بالمدرب والتر زينغا وتمنى له التوفيق في مهمته الفنية، ذاكراً أن زينغا صاحب اسم كبير في عالم كرة القدم لاعباً ومدرباً، مبيناً أن إدارة النادي تنتظر منه وضع بصمته في الفريق وتغيير نتائجه السلبية إلى إيجابية بما يحقق الأهداف، وشكر الشحي، الأسباني لويس بلاناغوما المدرب السابق على ما قدمه وتعامله الاحترافي مع نادي الإمارات، متمنياً له التوفيق في مشواره التدريبي المقبل.

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