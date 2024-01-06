الإمارات وعمان في بروفة ودية لكأس آسيا الليلة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - متابعة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي منتخب الإمارات وضيفه منتخب عمان في السابعة والربع من مساء اليوم، في مواجهة ودية تجمع المنتخبين باستاد آل نهيان بنادي الوحدة بأبوظبي، في ختام تحضيرات «الأبيض» لخوض نهائيات بطولة كأس آسيا المقررة في قطر، وستكون المباراة فرصة للجهازين الفنيين للمنتخبين، لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات والاستقرار على طريقة اللعب والتشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها البطولة القارية.

ويسعى «الأبيض»، إلى الفوز اليوم للحفاظ على «العلامة الكاملة» مع البرتغالي بينتو مدرب المنتخب، بجانب استمرار المعنويات العالية للاعبين قبل خوض غمار المنافسات القارية، وحقق المنتخب 6 انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، إذ قاد منتخب الإمارات للفوز في 4 مباريات ودية على كل من منتخبات كوستاريكا 4 - 1، والكويت 1 - 0، ولبنان 2 - 1، وأخيراً قيرغيزستان 1 - 0 السبت الماضي، بجانب الفوز في مباراتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وتغلب فيهما على ضيفه منتخب نيبال 4 - 0، ومستضيفه منتخب البحرين 2 - 0.

ويلعب منتخبنا الوطني في كأس آسيا ضمن المجموعة الثالثة، ويستهل مبارياته بلقاء منتخب هونغ كونغ في 14 يناير الجاري، وتليها مواجهة منتخبي فلسطين في 18 و23 من الشهر نفسه.

بينما يلعب المنتخب العماني ضمن المجموعة السادسة، ويلتقي منتخبات السعودية وتايلاند وقيرغيزستان بالترتيب أيام 16 و21 و25 يناير الجاري، مع العلم أن نظام النهائيات الآسيوية يقضي بتأهل 8 منتخبات إلى مرحلة ربع النهائي.

ويتضمن ذلك، أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، على أن تلعب مباريات مرحلتي ربع النهائي ونصف النهائي، بنظام خروج المهزوم حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن «الأبيض» يختتم بمواجهة سلطنة عمان اليوم، معسكر إعداده في أبوظبي، والذي قام خلاله الجهاز الفني للمنتخب، بجهود كبيرة لتجهيز اللاعبين، مع معالجة بعض النقاط، وتطبيق الخطة الفنية التي ينوي الاعتماد عليها في مباريات كأس آسيا، وتم تقليص قائمة المنتخب من 31 إلى 26 لاعباً فقط، وفقاً للائحة الخاصة بالبطولة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وضمت القائمة النهائية اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف وخالد توحيد في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس وبدر ناصر في الدفاع، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، حنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح في الوسط، وسلطان عادل، علي مبخوت وكايو كانيدو في الهجوم.

محمد اليماحي: متفائلون بظهور مميز للمنتخب



أكد محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء أن الشارع الرياضي متفائل بتقديم منتخبنا الوطني لمستوى جيد وبظهور لافت عندما تنطلق مباريات كأس آسيا في الدوحة، مشيراً إلى أن أداء اللاعبين خلال المباريات الودية الست السابقة يبشر ويطمئن الجميع على ظهور«الأبيض» بمستوى مميز بالبطولة القارية بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو.

وحذر اليماحي من خطورة المنتخبات التي تتواجد ضمن مجموعة الإمارات، وتضم كلاً من إيران وهونغ كونغ وفلسطين.

وأكد اليماحي أن احترام المنافسين يجب أن يكون من أولويات الجهاز الفني، وقال: كل منتخبات آسيا تطورت كثيراً ويجب أخذ كل مباراة وكأنها نهائي كؤوس حتى نتخطى مرحلة دور المجموعات وبعدها لكل حادث حديث.

وأشاد اليماحي في تصريح لـ «البيان» باختيارات البرتغالي بينتو مدرب منتخبنا الوطني لقائمة لاعبي «الأبيض» والتي جاءت بعد متابعته لمباريات الدوري مما يفتح المجال أمام أي لاعب للتألق مستقبلاً.

ونوه اليماحي إلى أن تشكيلة المنتخب يتواجد بها عناصر شابة تمتلك الحماس والرغبة في الظهور، وقال: ضخ الدماء الجديدة يجعل التنافس قوياً بين لاعبي المنتخب، وهذا ما لمسناه خلال المباريات الودية، كما أن سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب تمنحنا التفاؤل بظهور مميز في كأس آسيا، وانعكس تطور مستوى المنافسة في دورينا إيجاباً على أداء لاعبي المنتخب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز