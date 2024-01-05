23 نجماً من الأساطير بـ «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، ورئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال الفترة من 10 وحتى 13 الجاري، أسبوع نجوم الكرة في الشارقة، ويتضمن فعاليات رياضية متميزة، بمشاركة 23 من أبطال وأساطير كرة القدم العالميين، وتضم مباراة كرة قدم بين أساطير اللعبة الدوليين المعتزلين، تحت عنوان «ليلة نجوم الكرة»، وبطولة «الشارقة الدولية للفوت غولف»، و«جولة النجوم للبادل».

وينافس أكثر من 200 لاعب، بينهم أكثر من 10 من أساطير كرة القدم، بفعاليات بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف، من 11 إلى 13 يناير، في نادي الشارقة للغولف والرماية، بجوائز 30 ألف دولار.

ويشهد استاد نادي الشارقة الرياضي يوم 12 يناير، فعاليات «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»، تحت عنوان «ليلة النجوم»، وتشمل مباراة ودية في كرة القدم، يشارك فيها 23 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير اللعبة الدوليين، ومن بينهم فرانشيسكو توتي، وكارليس بويول، وأندري شيفتشينكو، وفابيو كانافارو، وكلارنس سيدورف، وكريستيان فييري، وديدا، وسيرجينهو.

وأكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أهمية العلاقة بين الرياضة والسياحة في دعم المشهد التنموي، أو تسلط الضوء على الإمكانات السياحية وعوامل الجذب التي تستقطب الزائرين من مختلف بلدان العالم، وقال: يجسد تنظيم «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»، رؤيتنا في دمج كافة العناصر والعوامل الجاذبة في منظومة متكاملة، ترسخ مكانة الإمارة في المشهد السياحي والتنموي العالمي.

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