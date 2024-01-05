منتخب الإمارات يواجه شقيقه العماني ودياً غداً استعداداً لنهائيات كأس آسيا

المصدر: وام

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يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غدا شقيقه العماني، على استاد آل نهيان في نادي الوحدة، في تجربته الودية الثانية بمعسكر أبوظبي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، والمقررة بالدوحة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره عقب ختام الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، والتحق به لاعبو الشارقة وشباب الأهلي بعد الانتهاء من لقاء السوبر الإماراتي الذي أقيم 29 ديسمبر الماضي.

وخاض المنتخب الوطني مباراته الودية الأولى في معسكر أبوظبي، أمام نظيره القيرغيزي على استاد محمد بن زايد، وفاز فيها بهدف من دون مقابل سجله علي مبخوت، فيما خاض المنتخب العماني مباراة ودية أمام نظيره الصيني، وفاز فيها بثنائية نظيفة، وأقيمت على ملعب بني ياس في أبوظبي.

وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو قد أعلن عن قائمة الفريق النهائية أمس الخميس، بعد تقليصها إلى 26 لاعبا من أصل 31 شاركوا في المعسكر، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي.

وستكون مواجهة منتخب الإمارات أمام منتخب عمان رقم 31 في تاريخ مواجهات الفريقين وديا ورسميا، فاز منتخب الإمارات في 14 منها، ومنتخب عمان في 5، وتعادلا في 11 مواجهة.

ويتواجد منتخب الإمارات بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات، هونج كونج، وفلسطين، وإيران، فيما يتواجد منتخب عمان بالمجموعة السادسة، والتي تضم منتخبات السعودية، وتايلاند، وقيرغيزستان.

وتحمل المواجهة الودية بين المنتخبين طابعا خاصا لمدربيهما في إطار الاستعدادات لخوض النهائيات الآسيوية، وكلاهما من أصحاب الخبرة في القارة الآسيوية، حيث يقود البرتغالي باولو بينتو منتخب الإمارات، ومشواره في البطولة القارية يضعه أمام التجربة الثانية في النهائيات بعد أن قاد منتخب كوريا الجنوبية إلى ربع النهائي في نسخة 2019 والتي أقيمت بالإمارات.. في حين قاد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني، منتخب إيران من قبل إلى المركز الثالث في نسخة 2004.

وقاد برانكو إيفانكوفيتش العديد من الفرق الآسيوية في الصين والسعودية، وقاد بيرسيبوليس الإيراني إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2018.

وستغادر بعثة المنتخب إلى الدوحة الإثنين المقبل، عبر مطار أبوظبي، عقب ختام المعسكر.

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