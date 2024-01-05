تشكيل جديد لشركة الكرة في نادي الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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قرر نادي الشارقة إعادة تشكيل شركة نادي الشارقة لكرة القدم، وتوزيع المهام، ويضم التشكيل عبدالله محمد العجلة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيساً للشركة، ومحمد علي جابر الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، ورئيس إدارة الشؤون القانونية، نائباً لرئيس الشركة، والأعضاء عمران محمد الجسمي مشرفاً على الفريق الأول، وحسن أحمد الحمادي مشرفاً على فريق الرديف والمراحل السنية، وجاسم محمد الدوخي، وإبراهيم سيف بن غافان مديراً للاحتراف، والدكتور مشعل عبد الوهاب القواضي رئيساً للجنة الفنية.

يأتي هذا التغيير في إطار الخطوات الاستراتيجية لتعزيز قدرات النادي، وضمان تحقيق أفضل النتائج في المنافسات الرياضية.

اجتماع

من ناحية أخرى، وجّه النادي، إدارة شركة كرة القدم بسرعة الاجتماع لإعادة تشكيل اللجنة الفنية، برئاسة الدكتور مشعل عبد الوهاب، حتى تستطيع أن تباشر مهامها، ويأتي من ضمنها التخطيط والتنسيق مع مدرب الفريق الأول بخصوص الانتدابات، واختيار اللاعبين، ووضع الخطط الاستراتيجية بعيدة وقصيرة المدى، في ما يخص الجوانب الفنية، ورفعها للشركة ومجلس إدارة النادي، للنقاش حولها واعتمادها، كما ستقرر الشركة في اجتماعها الأول، تكملة أي هياكل مطلوبة، والبدء في العمل لاستغلال فترة التوقف في معالجة أي مشكلة، وإزالة أي معوق يواجه الفريق.

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