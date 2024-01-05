26 لاعباً في قائمة «الأبيض» لكأس آسيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة من 12 الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، تضم القائمة 26 لاعباً من 31 لاعباً شاركوا في المعسكر الإعدادي في أبوظبي، وهم خالد عيسى، وعلي خصيف، وخالد توحيد في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبدالرحمن صالح، وعبدالله إدريس، وبدر ناصر في الدفاع، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وماجد راشد، وعبدالله رمضان، وطحنون الزعابي، وعبدالله حمد، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وفابيو ليما، وعلي صالح في خط الوسط، وسلطان عادل، وعلي مبخوت، وكايو كانيدو في الهجوم.

ويخوض المنتخب مباراة ودية أمام منتخب عمان غداً باستاد آل نهيان، وتتوجه بعثة المنتخب إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل.

ويلعب منتخبنا أولى مبارياته في البطولة الآسيوية أمام منتخب هونغ كونغ يوم 14 الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتسود حالة من التفاؤل الشارع الرياضي الإماراتي بعدما نجح البرتغالي باولو بينتو، مدرب المنتخب، في إعادة «الأبيض» إلى طريق الانتصارات، عبر تحقيق 6 انتصارات متتالية منذ توليه تدريب الفريق في يوليو 2023.

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