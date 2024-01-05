الروماني ميريل رادوي يقود الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكمل نادي الجزيرة اتفاقه مع المدرب الروماني ميريل رادوي «42 عاماً»، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الحالي خلفاً للهولندي فرانك دي بور، الذي تم إعفاؤه من مهمته عقب تراجع نتائج الفريق.

وأعلن نادي البطائح في بيان أمس رحيل رادوي بالتراضي. متوجهاً بالشكر إلى المدرب لمجهوده الذي قاد الفريق إلى تحقيق نتائج رائعة واحتلال موقع متميز في جدول ترتيب دوري المحترفين.

وبإكمال الجزيرة التعاقد مع المدرب الروماني ، يودع الجزيرة المدرسة الهولندية التي ظل يعتمد عليها خلال الثماني سنوات السابقة التي تبدل خلالها 6 مدربين على القيادة الفنية، بداية بالمدرب تين كات 2016 - 2017، وخلفه مارسيل كايز في 2017 - 2018، وبعده منح النادي الثقة للمدرب داميان هيرتوغ في 2018 - 2019 وأعقبه يورغن ستربيل في تجربة امتدت 3 أشهر فقط، أشرف خلالها على الإعداد والجولات الأولى في الموسم وتمت إقالته وعاد مارسيل كايزر من جديد وقاد الفريق في 4 مواسم متتالية من 2019 حتى 2023 وأحرز معه بطولة الدوري.

ومع بداية الموسم الحالي تعاقد النادي مع فرانك دي بور الذي لم يحقق الطموحات ما جعل الإدارة تقررإنهاء التعاقد معه في ديسمبر الماضي وتكليف دي كليرك مؤقتاً والذي أشرف على مباراة واحدة.

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